Sale a contratación el asfaltado y red de recogida de pluviales del vial que da acceso al matadero y punto limpio en el polígono industrial de Ribeira

El asfalto sobre el que se actuará se encuentra “muy deteriorado”, según los servicios técnicos municipales Chechu Río

El, Ayuntamiento ribeirense acaba de sacar a contratación por 94.040,45 euros y un plazo de ejecución de dos meses el procedimiento para acometer las obras de pavimentación e instalación de una red de recogida de aguas pluviales en un vial del polígono industrial que da acceso al matadero y al punto limpio, y que posteriormente continúa hacia la ermita de San Alberto. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 13 de julio para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).

El proyecto redactado por los servicios técnicos municipales señala que ese vial tiene un pavimento de aglomerado asfáltico “muy deteriorado debido a la elevada intensidad de tráfico pesado que soporta, apreciándose baches y disgregaciones del pavimento”. Previamente, se demolerá el pavimento de hormigón de la acera, se instalará una red de pluviales con tuberías de PVC corrugadas de 315 milímetros de diámetro, junto a arquetas sumideros y pozos de registro, para evacuar aguas superficiales, que permitirá ampliar en un metro el ancho de la pista.

Sobre la tubería, que irá bastante superficial para conectarla a la línea existente, irá una solera de refuerzo de hormigón de 15 centímetros de espesor antes de la extensión de la capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor, y se construirá una acera. Y, por último, se procederá a la señalización horizontal con pintura viaria, además de a la limpieza de la zona de actuación de dichas obras.