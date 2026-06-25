Un incendio forestal, que se cree que fue provocado, afectó a unos 100 metros cuadrados del parque natural entre O Vilar y Vixán

El camión motobomba del servicio municipal de emergencias de Ribeira fue movilizado para la extinción del incendio en un terreno entre O Vilar y Vixán Chechu Río

La Consellería de Medio rural comunicó que siete minutos antes de las once de la noche de este martes se declaró un incendio forestal en Ribeira, que afectó a una superficie aproximada de 100 metros cuadrados -0,01 hectáreas- dentro del Parque Natural del Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, lográndose la completa extinción de las llamas pasadas las doce y cuarto de la medianoche de ayer con la intervención de una agente forestal y una motobomba del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) ribeirense.

Se da la circunstancia de que la Policía Local recibió unos minutos antes de la alerta del referido incendio otro aviso de un fuego forestal en una zona situada entre los lugares de O Vilar y Vixán, en la parroquia ribeirense de Carreira. Cuando llegaron al lugar los agentes municipales vieron desde lejos como una persona que podría rondar los 60 años estaba apagando con un batelumes las llamas que afectaban a hierba seca amontonada -de tratarse de una quema no contaba con autorización-, que quedaron sofocadas, y que ese varón se fue del lugar sin que pudieran darle alcance.

Sin embargo, instantes después, a unos 50 metros de distancia, y en la misma dirección hacia donde se dirigió esa persona, se inició otro incendio -el anteriormente reseñado y del que informó la Xunta de Galicia-, y que se investiga si pudo ser provocado, aunque cuando empezó a desarrollarse no había nadie en las inmediaciones. Al parecer, alguien pudo tomar una imagen del presunto incendiario, aunque se desconoce la calidad de la misma y si se le puede identificar en la misma.