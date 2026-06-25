El BNG critica que el edificio del apeadero de autobuses de Ribeira lleve más de medio año cerrado sin prestar servicio a los usuarios
El grupo municipal del BNG ribeirense presentó una iniciativa para el próximo pleno de la corporación local en el que reclamar la apertura “inmediata” del edificio del apeadero de autobuses de la ciudad, garantizando tanto el acceso a los aseos públicos como a la utilización de las instalaciones interiores como espacio de abrigo frente a las inclemencias meteorológicas. El partido nacionalista sostiene que esa infraestructura lleva varios meses cerrada, y agrega que esa situación provoca “importantes prexuízos” a los usuarios del transporte público y a los conductores de autobuses. Su portavoz, Luis Pérez, acompañado de las edilas Cruz Rivadulla y Antía Alberte, dijo que esa propuesta surge “despois de que varias persoas usuarias se puxeran en contacto con nós para trasladarnos o seu malestar e denunciar unha situación inaceptable nun servizo básico para a veciñanza”.
Pérez Barral denunció que “é incomprensible que Ribeira leve máis de medio ano cun apeadoiro de autobuses pechado, impedindo o uso dos baños públicos e deixando á ciudadanía sen un espazo cuberto no que agardar polo autobús”. A su juicio, ello “castiga especialmente a quen emprega o transporte público a diario, obrigándoo a esperar á intemperie, sen resgardo fronte á chuvia, o vento ou o frío”. En este sentido, puntualizó que ello “contrasta co amplo horario que a instalación tiña cando o BNG gobernaba, pois abríase de 8.00 a 23.00 horas”.
El líder de la formación frentista sostiene que el transporte público “non debe ser un servizo de segunda, senón que é unha prestación esencial que debe ofrecerse en condicións dignas e cun mínimo de calidade”. Así, Pérez Barral Cargó contra el PP “por demostrar con feitos que o transporte público non está entre as súas prioridades, ao non actuar fronte aos reiterados incumprimentos das empresas concesionarias, con horarios que non se respectan, servizos que directamente non pasan e incidencias constantes sen consecuencia ninguna”.
Otro lado
En esa línea, el BNG afirma que “o PP non só mira para outro lado ante estes incumprimentos, senón que agora suma un novo episodio de abandono mantendo pechado o apeadoiro e deixando ás persoas usuarias sen baños nin un espazo no que resgardarse”. Luis Pérez también puso el foco en el coste económico que esa situación supone para el Ayuntamiento de Ribeira, “pois gastou preto de 300.000 euros nas obras do apeadoiro e cuberta de buses e, ademais, desembolsa 70.000 euros anuais á Xunta de Galicia para bonificar o transporte ás persoas usuarias".
Los frrentistas ribeirense inciden en que "non ten sentido algún que, mentres se pagan estes importes con cartos públicos, as instalacións permanezan pechadas e sen prestar os servizos para os que foron concibidas”, precisó. El Bloque considera que esta situación “evidencia unha mala xestión por parte da alcaldesa de Ribeira e unha clara desconexión coas necesidades reais da veciñanza e co que demanda”, además de señalar que “é unha evidente falta de aposta por fomentar o uso do transporte colectivo”.