El Ayuntamiento de Ribeira oferta cine y otras experiencias en la naturaleza en su estrategia turística para este verano

Irene Maneiro, técnica municipal de Turismo, y Ana Barreiro, concejala de esa misma área, presentaron los carteles de la programación diseñada para este verano Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense desarrollará este verano una estrategia turística en la que se refuerza la apuesta por el contacto con la naturaleza, especialmente en los entornos marinos dentro de su programación, que contempla algunas actividades ya desarrolladas, como el remonte de conmemoración de la Traslatio, y otras ya anunciadas, como las rutas náuticas en catamarán y el bus turístico a la playa de O Vilar, pero también otras vinculadas al turismo marinero, una feria de artesanía, un festival en Sálvora, una propuesta para observar el eclipse de sol y proyecciones cinematográficas al aire libre y en espacios naturales con películas hechas en Galicia y con apoyo de la Xunta.

La concejala de Turismo, Ana Barreiro, acompañada de una de las técnicas municipales de dicho departamento, Irene Maneiro, desveló el contenido del amplio y variado programa, empezando por la ruta matinal de las artes de pesca y la vespertina de la conserva y de la salazón -se podrá completar con una visita a la lonja de Ribeira- que tendrá lugar los días 10 y 15 de julio y el 8, 14 y 22 de agosto, con salida del muelle de Santa Uxía a bordo de un barco bateeiro por medio de la compañía Bluscus y que tendrán un precio de 30 euros para adultos y de la mitad para menores de doce años, que se podrán adquirir en la oficina de turismo del Malecón a través del pago con tarjeta. En julio y agosto también se podrá conocer la ruta de peregrinación del Camino de Santiago a su paso por la capital barbanzana con rutas guiadas para que los interesados se podrán informar en la oficina de turismo del Malecón o en el número de teléfono de contacto 981 873 007.

Séptimo arte

En cuanto a las proyecciones del séptimo arte se anuncia la primera para este sábado, 27 de junio, con la película ‘Un lío de millones’ en el Centro Recreativo de Artes (22.30); el día 14 de julio con ‘Rondallas’ en la playa de O Rebalo; el 6 de agosto en la playa del Porto de Corrubedo con ‘Leo & Lou’; el 11 de agosto en la playa urbana de Coroso con ‘Sirat’; el 14 de agosto en el camping ‘Valverde’ de Olveira con ‘Padre no hay más que uno 4’; al día siguiente en el centro social de Oleiros, con ‘Sonyc 3’; el 16 de agosto en el parque periurbano de San Roque con ‘La familia Beneton’; el 19 de agosto en la playa de Castiñeiras con ‘Amigos imaginarios’, y el 29 de agosto en la playa de Baluarte con ‘Romería’. Barreiro detalló que las proyecciones de filmes en los meses de junio y julio empezarán a las 22.30 horas y las de agosto a las 22.00 horas.

También recordó que en la capital barbanzana recalará Festival Atlántica de narración oral, concretamente los días 3 y 4 de julio, a las nueve de la noche, a las nueve de la noche, con los ribeirenses Quico Cadabal y Susana Sampedro en el parque periurbano de San Roque y en el lavadero de Penisqueira, en Aguiño. También dio a conocer que para el 12 de agosto se está organizando un “evento astronómico singular” para poder observar el eclipse solar.

La concejala de Turismo anunció la celebración de una feria de artesanía en el Malecón con una veintena de casetas, que se desarrollará en un primer turno del 1 al 16 de julio y en un segundo del 23 de agosto al 13 de septiembre. En líneas similares a años anteriores, se dará continuidad a la feria Artemar, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto, también se celebrarán las fiestas del percebe y de la navaja de Aguiño los días 2 y 9 de agosto, respectivamente, Gastromar del 21 al 23 de agosto y la Festa do Polbo de Palmeira los días 29 y 30 de agosto. Para el tramo final del verano, en septiembre, se anuncian la celebración de un festival en la isla de Sálvora, que conjugará cultura, arte, gastronomía y turismo, mientras que en octubre se le dará la bienvenida al otoño con el Blue Atlantic Forum (BAF).

Plataformas inteligentes

Ana Barreiro dio a conocer que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de dos plataformas turísticas inteligentes: una propia y otra en colaboración con Barbanza Arousa. Y por último, recordó la oferta de museos y centros de interpretación en la localidad, como el Museo Municipal de Ribeira, que abre sus puertas de miércoles a domingo, incluyendo festivos, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; el Centro de Interpretación Arqueolóxica del Parque Periurbano de San Roque, con apertura de miércoles a domingo y festivos, de 11.30 a 18.00 horas; el Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, también de miércoles a domingo y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; el Museo Etnográfico de Artes, de miércoles a domingo y festivos, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, y el Centro de Interpretación dos Ecosistemas Litorais de Galicia (Cielga), de martes a domingo, además de festivos y puentes, de 10.30 a 14.30 e de 16.00 a 18.30 horas.