Una pelea multitudinaria en la fiesta de San Xoán de Palmeira se salda con un joven boirense herido y un total de cuatro identificados

La víctima fue trasladada por el 061 al PAC de Ribeira, donde la derivaron a Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Una noche de magia, fuego y diversión en el puerto de Palmeira con motivo de las Festas de San Xoán volvió a ser, tristemente, escenario de peleas. La celebración había arrancado de la mejor manera posible con una sardinada multitudinaria en la Porta da Eira y un concierto de The Cuncas. A medianoche se dio paso al encendido de las hogueras de A Tixosa y de O Castelo, que volvieron a competir por ser la más alta y grande e instantes después comenzó la verbena con la orquesta Marbella. Hasta ese momento todo era diversión, pero fue delante del escenario de dicho grupo musical donde, antes de las dos de la madrugada, se inició una reyerta que acabó siendo multitudinaria, sobre todo, entre veinteañeros, y que obligó la orquesta a suspender su actuación durante media hora.

Varios testigos de lo que estaba ocurriendo avisaron a las fuerzas de seguridad y en el lugar se personaron varias patrullas de las Policía Local y Nacional, que había reforzado sus guardia nocturna ante la previsión de incidencias a causa de las hogueras y también por esos festejos. Personados en el lugar, los agentes municipales y de la comisaría identificaron a cuatro jóvenes –tres de ellos de Ribeira– que presuntamente estuvieron implicados en esa reyerta. Entre ellos se encontraba un vecino de Boiro de 24 años, que resultó herido con pronóstico reservado, pero en el que eran visibles varias magulladuras y cortes en su rostro.

Ante esa situación, además de los efectivos de las fuerzas del orden, hasta el lugar se movilizó también una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia en el punto a la víctima, para seguidamente proceder a su traslado al Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira, donde el equipo médico lo derivó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que recibiera una asistencia médica y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Testimonios

Representantes de las fuerzas del orden se entrevistaron con testigos de la pelea, que les indicaron que fue un joven de la zona de Aguiño y Carreira el que inició la trifulca debido a unas presuntas discrepancias, por asuntos pendientes de resolver, con otro veinteañero, al que tiró al suelo y lo pateó en repetidas ocasiones – se fue del lugar antes de llegar las Policías Local y Nacional, que ya podrían tener algunas pistas sobre su identidad–, al igual que hicieron otros que se sumaron a la pelea. Uno de ellos incluso le reconoció a los policías que forcejeó con el muchacho que resultó herido. Tras lo ocurrido, se está a la espera de si la persona que resultó lesionada u otros de los implicados en la reyerta tumultuosa se personan en la comisaría para denunciar lo ocurrido.

La pasada madrugada resultó bastante ajetreada para las fuerzas de seguridad en Ribeira, sobre todo, hasta las 6.30 horas. Fue debido a los sucesivos avisos de peleas en el puerto de Palmeira, donde continuaba la fiesta con la orquesta Marbella y DJ Tito Maverick. De hecho, llegaron a contabilizarse una decena de llamadas telefónicas alertando de las mismas. Sin embargo, cuando llegaron los efectivos policiales ya no había ni rastro de las mismas pues ya se disolvieron o los implicados se marcharon de la zona.