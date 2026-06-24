Tres playas de Ribeira se reparten 23 socorristas tres meses a jornada completa y otros tantos arenales cuatro en julio y agosto en horario vespertino

Sampedro y Abraldes izaron la Bandera Azul en Coroso junto a sus vigilantes Chechu Río

Las playas ribeirenses de Coroso, O Vilar y A Ladeira tienen desde el pasado viernes, en horario de 12.00 a 20.00 y de lunes a domingo, un total de 23 socorristas, a razón de ocho las dos primeras y siete la tercera. Sin embargo, no serán los únicos arenales que este verano contarán con este servicio, pues desde el 1 de julio al 31 de agosto se sumarán los de A Corna, Castiñeiras y Castro-Catía, que se repartirán cuatro socorristas más, aunque en estos casos sólo será de cuatro a ocho de la tarde.

Así lo dio a conocer la alcaldesa, María Sampedro, acompañada del concejal de Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes y del equipo de su socorrismo, en el acto de izado de la Bandera Azul, que vuelve a lucir en la playa urbana de Coroso, que le otorgó la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, por reunir los requisitos exigidos, de calidad de sus aguas, gestión ambiental y prestación de servicios a sus usuarios. “Cumprimos o compromiso de traballar para o reforzo dos atributos do noso areal urbano, que se erixe como un dos nosos recursos naturais por excelencia”, dijo Sampedro. De igual modo, la primera edila hizo referencia a que 17 zonas de baño del litoral ribeirense evaluadas por la Xefatura Territorial de la Consellería de Sanidade recibieron la calificación de "Excelente", por lo que considera que "non hai escusa para desfrutar un ano máis da nosa costa".

También recordó otra de las distinciones que ostenta el municipio, que es la Bandeira Verde de Galicia, que revalidó a finales de pasado por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático gracias a las "boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe, a cal tamén ondea na dita praia". Desde el gobierno local recuerdan que ese reconocimiento se fundamentó en diez proyectos sobre la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente y del paisaje, el cambio climático y la eficiencia energética, la gestión responsable de los residuos y acciones de sensibilización y comunicación.