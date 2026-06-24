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Ribeira

La mesa sobre la violencia machista de Ribeira detecta un descenso de casos al derivarse los procedimientos a Santiago y dificultarse su denuncia

Dicho órgano de coordinación interinstitucional dio cuenta del incremento de los puntos violeta en las celebraciones de este verano, como sucede por primera vez en el San Xoán de Palmeira

Chechu López
24/06/2026 12:25
La Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero de Ribeira se reunió a comienzos de esta semana en el viejo auditorio municipal
La Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero de Ribeira se reunió a comienzos de esta semana en el viejo auditorio municipal
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La Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero de Ribeira detecta un descenso de casos al derivarse los procedimientos a los juzgados de Santiago y dificultarse su denuncia. Así se dio cuenta en el último encuentro celebrado a comienzos de esta semana y que estuvo copresidido por la alcaldesa y el director xeral contra la Violencia de Xénero, Roberto Barba, y en la que participaron otros cargos institucionales y representantes de los ámbitos social, sanitario, policial y jurídico, y en la que se dio cuenta del incremento de los puntos violeta en las celebraciones de este verano, como ya ocurrió por primera vez en el San Xoán de Palmeira.

En este sentido, durante esta reunión  encontro, se dieron a conocer otros medidas como las charlas a la hostelería para actuar fronte a situaciones de violencia machista y los talleres de prevención de la misma en los centros eduicativos. También se actualizó la guía de recursos y el protocolo de derivación a propuesta del Centro de Información á Muller (CIM) y con la implicación de todos los agentes.

La primera edila ribeirense manifestó que "para a loita contra a violencia machista é esencial a colaboración institucional e a implicación dos axentes de diferentes áreas para seguir avanzando cara unha sociedade máis igualitaria. Estamos falando de xustiza social. Mellorar o noso presente repercute no noso futuro". También destacó la importancia de esta mesa, que se erige como una herramienta de trabajo en la que están presentes diferentes agentes implicados en la prevención y atención a las vítimas de esa violencia, para que se ese modo se puedan diseñar líneas estratégicas en la lucha contra ese problema social y crear conciencia entre la ciudadanía al respecto.

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