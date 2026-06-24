El CIFP ‘Coroso’ de Ribeira hará un reconocimiento a 34 personas y empresas en su gala de 50º aniversario y recordará "miles de historias"

El Centro Integrado de Formación Profesional de Ribeira cumple medio siglo de existencia

El CIFP ‘Coroso’ de Ribeira celebra este curso el 50º aniversario de su creación y, para festejar esa efeméride tan significativa, para festejar una fecha tan significativa, programó la celebración de una gala conmemorativa que tendrá lugar este sábado, a partir de las ocho de la tarde, en el auditorio municipal de la capital barbanzana. El evento, denominado “CIFP ‘Coroso’. 50 anos, miles de historias”, se concibe para celebrar medio siglo de historia educativa y reconocer a las personas y entidades que contribuyeron de forma decisiva a la creación, crecimiento y consolidación del mismo. Así, esa ceremonia reunirá a representantes institucionales, profesorado, personal de administración y servicios, alumnado, exalumnado, empresas colaboradoras y a numerosos integrantes de la comunidad educativa, por loque se convertirá en un punto de encuentro para todas las generaciones que formaron parte del CIFP ‘Coroso’1 desde que la escuela empezó a impartir docencia en el mercado municipal ribeirense en el curso 1975-76.

En la parte central del acto se hará entrega de más de una treintena de galardones, con la finalidad de reconocer a aquellas personas, empresas e instituciones que contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la formación profesional en Ribeira durante estas cinco décadas. Entre las categorías de distinciones se encuentran premios a la excelencia profesional, al emprendimiento empresarial, a la promoción de la Formación Profesional, a la inserción laboral, a la trayectoria profesional del personal de servicios y docente y al compromiso con la innovación. “Unos reconocimientos que recaerán tanto en antiguos alumnos y alumnas como en docentes, personal del centro, empresas colaboradoras y entidades que han mantenido una estrecha vinculación con el CIFP ‘Coroso’ a lo largo de su historia”, señalan desde la organización de la gala.

Pioneros

Además, el evento incluirá un homenaje especial a las personas pioneras que hicieron posible la puesta en marcha del centro en sus primeros años, así como a las personas que asumieron la dirección de la escuela en sus diferentes etapas, “reconociendo de este modo su contribución al desarrollo de una institución que hoy constituye un referente de la Formación Profesional en Galicia”, precisaron las mismas fuentes, que agregan que “el acto será, en definitiva, una ocasión para recordar el camino recorrido, agradecer el trabajo y la dedicación de quienes hicieron posible este proyecto educativo y fortalecer los lazos de una comunidad educativa que continúa creciendo generación tras generación”.

Por otro lado, para celebrar el medio siglo de existencia, el CIFP ‘Coroso’ puso en marcha una serie de iniciativas a lo largo del curso, como la elaboración de una exposición fotográfica de las principales etapas vividas por en el centro, disponible desde hace semanas para la comunidad escolar y que se trasladará al auditorio municipal ribeirense con motivo de la gala; y un vídeo homenaje a sus 50 años de recorrido que se estrenará en la gala de este sábado. También editará también un libro conmemorativo, que será presentado al público a lo largo de este verano. “Con estas iniciativas, el centro situado a los pies de la playa urbana de Coroso quiere rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de su trayectoria y reafirmar su compromiso con una formación de calidad, conectada con las necesidades del tejido empresas y orientada al futuro”.

Distinciones

El listado de personas que serán galardonadas en la gala “CIFP ‘Coroso’. 50 anos, miles de historias” está integrada por los exalumnos Nerea Quintáns Pinazas, doctora en el hospital ‘Álvaro Cunqueiro’; Ángel Pena Sampedro, jefe de mantenimiento de ‘Alfrío’; Miguel Teira Patiño, jefe de estudios del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela (Premio a la excelencia profesional), y Enrique Rañó Ouviña, gerente de Rivelsa; Enrique Martínez Pérez, gerente de Frinorsa; Beatriz Enriquez Maneiro, gerente de Sonense de Electricidad (Premio al emprendimiento empresarial).

También se otorgarán los premios a la promoción de la Formación Profesional a la Asociación de Empresarios de Ribeira, a Salica-Grupo Albacora y a Jealsa; los premios a la inserción laboral a Congalsa, a Grupo Lijó y a Climafrío; los premios a la trayectoria profesional no docente a Ramona Rivas Pérez y a Teresa Paisal Franco, secretaria y secretaria jubilada del CIFP ‘Coroso’, respectivamente, y a Javier Queiro Fernández, ex conserje del centro. Otros de los reconocimientos llegarán con los premios al compromiso con la innovación para Martín Vidal Miranda, docente y jefe de departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos; Carlos Salvado Fernández, Catedrático y docente, y Beatriz Mantínez Ruiz, doctora y docente, todos ellos del CIFP ‘Coroso’.

Por último, los premios a la trayectoria profesional docente del centro para José Sampedro Fernández (jubilado), Ramón Quintáns Vila y Ramón Pérez Martínez; los premios especiales al desarrollo de la Formación Profesional en Ribeira para Manuel Pérez García, José Alfonso Lijó Ageitos ‘Tacho’, José Antonio Ventoso Mariño, Pilar Otero Suárez, Domingo Paz Patiño, Manuel Martínez Rial, Jesús Pérez Besada y Gelasio López Rodríguez (pioneros) y a los directores José Alberto Lorenzo Álvarez, Eduardo García Mosconi, José Antonio Rendo Rodeiro, José Fernando Vázquez Miranda y Antonio Teira Rivas.