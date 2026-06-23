Un total de 150 deportistas bracearán este domingo a favor de la lucha contra el cáncer en la 8ª Travesía a Nado Illa de Rúa

Ramona Paz . Álex Vidal, Juan Carlos Brión, José Luis Torres, María José Carreira y Susi Paz presentaron en el Club Náutico Deportivo de Ribeira la prueba en aguas abiertas del 28 de junio Chechu Río

Dentro de las actividades impulsadas durante el año por parte de la junta local ribeirense de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) dentro de la iniciativa ‘Ribeira en marcha contra o cancro’, este domingo se disputará la octava edición de la Travesía a Nado Illa de Rúa, de carácter deportivo y social, que contará con 150 nadadores -se cubrió la totalidad de las plazas ofertadas- que bracearán en este evento impulsado para recaudar fondos a favor de la lucha contra esa enfermedad, que principalmente se destinarán a su investigación. Además de los 3.750 euros que abonaron los inscritos, entre los que hay 108 hombre y 44 mujeres, a la recaudación hay que sumar las aportaciones realizadas por los 40 patrocinadores.

A las once y media de la mañana zarpará de las inmediaciones del Club Náutico Deportivo de Ribeira, el catamarán que llevará a los participantes hasta la isla de Rúa, donde tomarán la salida para recorrer las algo más de dos millas náuticas -4.500 metros- en aguas abiertas que separan ese archipiélago del puerto deportivo de la capital barbanzana, al que llegarán a través de la rampa del referido Club Náutico Deportivo de Ribeira. Fue el presidente de este último, José Luis Torres Colomer, el que, como anfitrión, abrió el turno de intervenciones para dar cuenta de algunos de los detalles principales de la prueba, “na que desde a entidade que presido colaboramos con cariño, así como noutros eventos”. También ensalzó la labor de la junta local de la AECC “por facer esta travesía e loitar con ánimo contra o cancro”, mientras que se refirió al presidente de la Federación Galega de Natación, el ribeirense Juan Carlos Brión, que es el director técnico de dicha travesía, como “alma mater da natación en Ribeira”.

Álex Vidal, concejal de Deportes de Ribeira, reiteró las plabras de Torres Colomer en relación al trabajo que hacen desde la junta local de la AECC, pero centrándose en su labor para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el cáncer y en los pasos que se están dando hacia adelante en la investigación y prevención. Así, destacó el “dinamismo” de dicha entidad y que siga apostando por eventos deportivos, esta vez relacionado directamente con el mar, para recaudar fondos. Y se detuvo en felicitar en su despedida a María José Carreira, que abandona la presidencia de la junta local de la AECC, por su labor en la lucha contra el cáncer y hacer que sea más llevadero para los pacientes y sus familias; y en agradecer al Club Náutico Deportivo de Ribeira por poner sus instalaciones a disposición de este tipo de actividades que tienen fines benéficos.

Medidas de seguridad

Juan Carlos Brión, director técnico de la 8ª Travesía a Nado Illa de Rúa, que se detucvo en explicar que no es “nada doado” sacar adelante un evento de estas características, indicó que en el recorrido se instalarán ocho balizas, una cada 500 metros, y que, según las previsiones, en el momento del desarrollo de la prueba estará subiendo la marea, por lo que se apuntó que ello beneficiará a los participantes, aunque los vientos del norte de unos 20 nudos les puede lastrar. Añadió que para garantizar la seguridad de la prueba, se contará con un amplio dispositivo, entre los que se incluirán 14 piraguas, una ambulancia y lanchas de Protección Civil, entre otros medios. Todos los participantes recibirán medalla, y los tres primeros en las modalidades masculina y femenina recibirán sus correspondientes trofeos que fueron elaborados por Abraham Benítez y que representa el Faro de la isla de Rúa. Además, ese mismo trofeo también lo recibirán los participantes más joven y más veterano, así como el que bata el récord de los tiempos en recorrer la prueba, tanto en hombres como mujeres, que llevan sin mejorarse y que son de 47 minutos y 9 segundos en el caso de hombre y de 48 minutos y 27 segundos en el de mujeres.

Y cerró el acto la presidenta de la junta local de Ribeira de la AECC, María José Carreira; acompañada de la vicepresidenta, Ramona Paz; la secretaria y, Susi Paz, que a partir de ahora asumirá la presidencia que deja Carreira. Esta última, que manifestó que, después de 28 años en la entidad y 12 de ellos como presidenta, declaró que se marcha “feliz polo traballo e legado marabillosos que deixo, e chegou o momento de pasar páxina e ceder o testigo” y “a partires de agora queda Susi liderando este equipo”, expresó su deseo de que Ribeira sea un referente de un evento en aguas abiertas. También anunció que se rendirá un homenaje, en reconocimiento al trabajo de profesionales como Agustín Cadillo y Juan Antonio Ayaso, que son dos reputados cocineros solidarios.