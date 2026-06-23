Ribeira impulsa viajes náuticos en catamarán a Sálvora y Ons, así como la ruta del mejillón, en los meses de julio y agosto

Imagen parcial del cartel de la actividad impulsada por la Administración local ribeirense

El Ayuntamiento de Ribeira programa para los miércoles y sábados de julio y agosto travesías náuticas en catamarán a las islas de Sálvora y Ons, ambos pertenecientes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, y la ruta del mejillón, para conocer el proceso productivo del producto estrella de la Ría de Arousa. Todas tendrán salidas del puerto de Santa Uxía, y su objetivo, además de tratar de reforzar su nexo de unión con el mar, para por ofertar actividades de ocio estival a través de las que vivir experiencias con la naturaleza. Las visitas al archipiélago de Sálvora, archipiélago perteneciente a la capital barbanzana, partirán a las diez de la mañana y su tarifa se estipula en 33 euros por persona adulta, 15 euros para personas de 3 a 12 años y gratis para quienes tengan edades inferiores.

La visita a la isla de Ons será en lancha rápida los días 9 y 24 de julio, así como el 14 y 28 de agosto, también con salida de Ribeira a las 10.00 horas. El precio a pagar será de 32 euros por persona adulta y la mitad para quienes tengan edades comprendidas entre 5 y 12 años. No se recomienda esta actividad para embarazadas, menores de 5 años y personas mayores. Y la ruta del mejillón saldrá a las 17.30 horas en julio y a las 16.30 en agosto. El importe a pagar es de 20 euros para adultos, 10 euros para personas de 3 a 12 años y gratis para el resto. La concejala de Turismo, Ana Barreiro, acompañada de Ana Pérez, en representación de Golfiño Xestión de Ocio, anunció que están diseñando nuevas medidas que se integrarán en la estrategia turística para este verano.

Quiénes quieran hacer sus reservas, así como obtener más información pueden llamar al número de teléfono de contacto 986 731 818, escribir un mensaje a la dirección de correo electrónico info@crucerosdoulla.com o en www.crucerosdoulla.com. Hay opción de compra presencial en la caseta situada al lado del apeadero central de autobuses. A expedición dos tíckets en julio será los miércoles y sábados de 09.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.00, los martes y viernes de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas, y en agosto serán muy similares, y sólo variará el horario vespertino de los miércoles y sábados, que será de 15.30 a 18.00. Y debido a los viajes programados a Ons, los viernes 14 y 28 se adelantará la apertura a las nueve de la mañana.