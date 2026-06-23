Ribeira cuenta este verano, hasta mediados del mes de septiembre, con un total de 23 socorristas repartidos en sus playas

Los socorristas de Ribeira -en la imagen aparecen cuatro que cubren uno de los turnos en el arenal urbano de Coroso- empezaron el pasado viernes a velar por la seguridad de los bañistas Chechu Río

Veintitrés es la cifra de socorristas con que cuenta Ribeira desde el pasado viernes y hasta el 18 de septiembre, en horario de doce del mediodía hasta la ocho de la tarde, y que se repartirán entre varias de sus playas, al menos, las más concurridas y las peligrosas, para velar por la seguridad de los bañistas y atender todas las incidencias que se registren en las mismas. La gran mayoría se reparten entre las playas de O Vilar y su entorno y la urbana de Coroso, donde están destinados ocho vigilantes. En este último arenal está previsto que a partir de la jornada de hoy ondeará la Bandera Azul que le otorgó la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) al contar con los servicios exigidos, incluyendo su condición de playa accesible.

Respecto a la playa de Coroso cabe recordar que el Ayuntamiento ribeirense adjudicó el suministro e instalación de una caseta de socorrismo, con torreta de vigilancia integrada, a la empresa Ageitos Rego Servicios de Mantenimiento SL, por importe de 13.189 euros, rebajando en 3.021 euros (-18,6%) el presupuesto inicial, que era de 16.210 euros, resultando su oferta económicamente más ventajosa que la de la otra licitadora, que presentó una propuesta por 15.922 euros, (-1.77%).

Según indicaron los técnicos municipales, la actual caseta de madera del puesto de socorrismo se encuentra deteriorada a causa de las inclemencias meteorológicas y el ambiente salino al que está expuesta, al igual que por actos vandálicos que contribuyeron a empeorar su estado. Desde el gobierno local se optó por la solución de sacar a licitación su suministro e instalación. Fuentes municipales indicaron en su momento que, además, carece de puesto de vigilancia integrado, el material del que está fabricada la caseta actual provoca que precise de importantes trabajos de mantenimiento todos los años, tareas que hacen que, en ocasiones, esté fuera de servicio.