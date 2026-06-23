Procesión marítima, sardinada popular, fuegos artificiales y conciertos de Maneiro y América de Vigo serán las atracciones del Carmen de Aguiño

Teruca Sampedro, Julio y Fernando Abraldes, José Luis Paz y Manolo Romano presentaron el cartel de las Festas do Carme de Aguiño y el de la procesión marítima con catamarán Chechu Río

La parroquia ribeirense de Aguiño celebrará cinco días de fiestas en honor a la Virgen del Carmen entre el 10 y 16 de julio, a los que se sumarán otros dos intermedios -lunes 13 y martes 14- que estarán dedicados a los niños, que tendrán precios populares en las atracciones de feria. El presidente de la comisión de fiestas, Julio Abraldes, acompañados de otros de sus componentes, como Teruca Sampedro, Manolo Romano y José Luis Paz, así como del concejal de Festexos, Fernando Abraldes, manifestó que al haberse decidido que el Día del Carmen sea este año festivo local en Ribeira han realizado un mayor esfuerzo con otro día más de programación a los cuatro habituales.

Seguidamente, Julio Abraldes desveló las principales atracciones del cartel, entre las que sobresalen un concierto de Maneiro y su banda (día 11), el grupo América de Vigo y una sardinada popular (día 12), un homenaje al teólogo Andrés Torres Queiruga, que incluirá una charla con él (día 15), y la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen al mediodía y un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche (día 16).

Respecto al recorrido terrestre desde la iglesia parroquial hasta el puerto, se indicó que quienes porten la imagen de la patrona de los marineros deberán llevar una camisa blanca. Y sobre la procesión marítima, cuya ofrenda floral por los marineros fallecidos y en honor a la Virgen del Carmen, los hermanos Abraldes desvelaron que el Ayuntamiento fletará un catamarán con 370 plazas disponibles, y no se descarta que haya otro, pero eso es algo que aún se está gestionando.

Reparto de invitaciones

Respecto al reparto de invitaciones, y para evitar los problemas y críticas del año pasado, el presidente indicó que se abrirán unas listas para que la gente se apunte -más adelante ya se comunicará como se hace el reparto-, mientras que las otras embarcaciones que quieran participar deberán apuntarse previamente en la sede de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño para que puedan estar cubiertas por el seguro ante cualquier incidencia. Igualmente, desveló que todos los días habrá una romería con un puesto de pulpo y churrasco. También espera que pueda participar la Real e Ilustre Cofradía da Dorna con sus embarcaciones tradicionales.

El resto de la programación que se incluye en el cartel anunciados lo componen una verbena con la orquesta Finisterre y DJ Manu GZ con Planet Discomóvil y pregón “sorpresa” -se están barajando varios nombre, pero aún no se tomó la decisión final- (día 10); concierto de Monoulious Dop y verbena con la orquesta local Platinum (día 11); sesión vermú con el Dúo Keima (día 12), partido de fútbol entre solteros y casados en el campo de A Tasca a las ocho de la tarde y verbena con la orquesta La Fórmula. DJ Kike Varela y DJ Jalaiko (día 15) y sesión vermú a la una de la tarde con Open Drink en el puerto y verbena con Tania Veiras.

El presidente de la comisión de fiestas, Julio Abraldes, dijo que había conseguido elaborar un programa “bastante decente” para un pueblo como Aguiño y ponerlo “no lugar que merece”, precisando que se contará “con orquestas e DJ de primeira liña, aínda que non sexan os máis caros”, y destacó en concierto de Javi Maneiro será, tras su presentación en Boiro, el primero de la gira con su nueva banda, “e temos moita confianza de que será un éxito”. Por su parte, el concejal de Festexos, Fernando Abraldes, destacó el papel de las comisiones de fiestas en la dinamización de la parroquias y subrayó que “fan un gran traballo, e un exemplo o temos aquí, que é unha das parroquias máis grades da bisbarra”, pues agregó que “non é nada fácil de facer un cartel coma o de Aguiño, que é espectacular”.