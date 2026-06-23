Medio centenar de participantes del Programa de Dinamización e Promoción Social dos Maiores de Ribeira despiden el curso con visita cultural a Padrón

Imagen de algunos de los participantes en la visita cultura a Padrón

El Programa de Dinamización e Promoción Social das Persoas Maiores de Ribeira clausuró el presente curso con una excursión cultural a Padrón con medio centenar de participantes. El itinerario les llevó a realizar una visita guiada a la Casa Museo de Rosalía de Castro, donde pudieron conocer la historia de la poetisa gallega en la Casa da Matanza con el acompañamiento de Anxo Angueira, presidente de la fundación erigida para honrar la autora de 'Cantares Gallegos', y del músico Xabier Díaz.

Además, se acercaron al legado de otra figura literaria como Camilo José Cela en la institución que lleva su nombre para poder apreciar objetos gráficos, literarios y pictóricos que atesora la fundación creada para difundir la obra del Premio Nobel. La estancia en la villa rosaliana concluyó con una recepción en el consistorio por parte del alcalde, Anxo Arca.

El concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, aprovechó la circunstancia para referirse al citado programa y dijo que "tenemos el fuerte compromiso de promover envejecimiento activo con numerosos cursos que se desarrollan tanto en la ciudad como en las parroquias, para incentivar el deporte, pero también aprender sobre temas que le resulta de interés a nuestra ciudadanía".

Y Mariño de Bricio concluyó afirmando que la visita de fin de curso a Padrón sirvió para poner el cierre a a una nueva edición del programa, "dar la bienvenida al verano como merecen después de todo cuánto trabajaron durante el invierno y esperar a que comiencen las clases en octubre".