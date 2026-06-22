Más de 300 personas se sumaron al Día da Bici de Ribeira con un recorrido urbano de 5 kilómetros

El circuito realizado, de dificultad baja, discurrió por el centro de la ciudad Chechu Río

Ribeira vivió ayer su tradicional Día da Bici, que contó con más de 300 inscritos. Desde bastante antes de las once de la mañana empezaron a llegar a la Praza de España las personas que se habían anotado y que acudieron a los puestos habilitados para recoger sus dorsales y tomar la salida de un circuito eminentemente urbano de unos 5 kilómetros, en el que se contó con la colaboración del Club Ciclista Os Saltamontes, la Asociación de Veciños de Carreira, Policía Local, GAEM y Protección Civil.

Nada más salir, tomaron dirección hacia la Praza do Centenario, subieron por la Avenida da Constitución, en Abesadas, hasta la ‘rotonda da áncora’, para continuar por Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro y Avenidas Rosalía de Castro y Malecón hacia la rotonda de la residencia, donde dieron el giro para continuar hacia el Paseo das Carolinas en cuya glorieta iniciaron el regreso para meterse desde el Malecón por Rosalía de Castro, Praza do Concello y Rúa Mariño de Rivera, y accedieron al punto de partida, donde les aguardaba un avituallamiento a base de agua frutas -naranjas y plátanos- y bollería variada.

Minutos después se inició uno de los momentos más esperados, que fue el sorteo presencial de un total de trece objetos donados por Sportbike y Dalle Pedal entre los poseedores de los boletos que les entregaron en la llegada. Los niños Álex, Martín y Lara obtuvieron sus respectivos cacos; Uxía, Samuel y José Manuel lograron sus respectivos candados con cierres de combinación; Dani y Candela se quedaron con juegos de luces para la bicicleta; Daniela y Lois recibieron unas gafas; Ángela tenía el número extraído por la pequeña Lara para unos calcetines especiales, y Adrián y Pedro ganaron una bicicleta mediana -10 años- y otra para adultos, respectivamente.

Los ganadores de los obnjetos sorteados, entre los que se incluyeron dos bicicletas, se hicieron una foto de grupo al final del evento Chechu Río

El circuito realizado, de dificultad baja, discurrió por el centro de la ciudad Chechu Río

El circuito realizado, de dificultad baja, discurrió por el centro de la ciudad Chechu Río