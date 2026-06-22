El Ayuntamiento de Ribeira confirma la adjudicación, con una rebaja del 12%, de la renovación del sistema de climatización del mercado municipal

Los equipos a sustituir se sitúan en la parte más elevada del inmueble ribeirense que alberga el mercado municipal Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira confirmó ayer el anuncio hecho público por este periódico el pasado 10 de junio sobre la adjudicación a la empresa Montaxes Eléctricas Noroeste SL por un importe de 106.469,11 euros del contrato para llevar a cabo la reposición de la climatización del edificio del mercado municipal, que había salido a licitación por un presupuesto inicial de 120.956,40 euros. La alcaldesa, María Sampedro, firmó ayer el decreto de adjudicación por el que se elevó a definitiva la decisión adoptada de manera provisional, una vez que la empresa mejor clasificada presentó la documentación que se le requirió por ese motivo y que, tras las comprobaciones realizadas, según la Mesa de Contratación, reúne los requisitos exigidos.

Cabe recordar que la oferta presentada por la licitadora propuesta para otorgarle esa actuación resultó ser la económicamente más ventajosa de las nueve que concurrieron a ese procedimiento, rebajando el precio inicial en 14.487,27 euros, lo que supuso una reducción de un porcentaje del 11,97%. La segunda oferta más interesante ya fue de 109.054,33 euros, es decir, con una baja del 9,84% (-11.902,07 euros), mientras que la menos ventajosa fue de 120.879 euros, es decir, que planteó una rebaja de 77,4 euros (-0,06%).

El principal objetivo que se persigue con esta intervención es el de reponer los equipos de climatización, pues se advierte que su estado de conservación es “deficiente”. Con anterioridad a la sustitución de los mismos se contemplan actuaciones consistentes en la retirada de los equipos obsoletos y demás elementos de obra, para posteriormente llevar a cabo la conexión de los equipos nuevos y acometer todo lo relacionado con las líneas frigoríficas y distribuidores, sistemas de control de la instalación, líneas eléctricas y desagües, carga de la instalación, puesta en marcha, revisión OCA y la legalización.

Por otro lado, dicha Administración local dio a conocer que, su departamento de Mercados acometió recientemente, a través de la empresa Ferrovial, por un importe de unos 2.301,78 euros, la reposición de la iluminación perimetral del edificio que alberga la plaza de abastos, que recientemente obtuvo el sello de Mercado Excelente, tal y como dio a conocer Diario de Arousa. Fuentes municipales indicaron que en dicha intervención lumínica se actuó en un total de 21 puntos de luz que se cambiaron por otros de tipología led.