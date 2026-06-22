Artes “mollou o pan” en su multitudinaria sardinada popular en las vísperas del San Xoán

Sardinas y jureles tuvieron gran aceptación entre los asistentes Chechu Río

La parroquia ribeirense de Artes cerró ayer la programación de sus Festas do Verán coincidiendo, curiosamente, con el primer día de la estación estival. Y lo hizo con la celebración en las instalaciones del Centro Recreativo de Artes de una de las actividades más exitosas, por no decir la que más, con una gran afluencia de público. Fue con su tradicional y multitudinaria sardinada, para la que se asaron y agotaron 500 y 230 kilos de sardinas y jureles, respectivamente, que llegó dos jornadas antes de la celebración de la noche de San Xoán, sin que fuera necesario esperar a la misma noche de las hogueras y “mollou o pan”.

El evento gastronómico se completó con una churrascada -se elaboraron 600 kilos de churrasco- y, además, se pusieron a disposición de los asistentes 150 kilos de pan de maíz, 50 barras de pan de trigo, 300 kilos de patatas en cachelos, 500 litros de vino blanco, según confirmó la tesorera de la comisión de fiesta, Lola Sampedro, para que no les faltase de nada a los invitados ni a cuantos se sintieron atraídos por esa fiesta gastronómica, pese a tener que guardar una larga cola hasta que se hicieron con sus raciones. La ventaja estaba en que era gratuita, aunque se recibieron cuantiosos donativos para hacer frente a la financiación de este evento y otras actividades del lugar.

Para que todo estuviera al gusto de los asistente, más de 80 personas de la parroquia ribeirense de Artes, o que tiene vínculos con ella, se repartieron las tareas, ya fuese colocando y retirando las parrillas para que estuvieran listas y en su punto para su degustación. De la animación se encargó el grupo de gaitas Os Liantes de Artes, mientras que de amenizar la sesión vermú y el baile hizo lo propio el grupo Arena. La presidenta de la comisión de fiestas y del Centro Recreativo de Artes, Rosa Orellán, expresó su satisfacción por la respuesta de la gente, lo que les anima a continuar.

El churrasco no solo contribuyó a completar las raciones sino que se convirtió en una de las viandas principales Chechu Río

El grupo de gaitas Os Liantes amenizó el evento, así como tambi´çen lo hizo el grupo Arena durante la sesión vermú Chechu Río

Los asistentes tuvieron que guardar largas colas para recoger sus raciones Chechu Río

Decenas de personas se encargaron de asar el pescado Chechu Río