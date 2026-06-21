Sellada la alianza valleinclaniana entre Ribeira y Vilanova “que vai traer moitos e bos froitos”

Ciprián Rivas y José María Paz estrecharon sus manos como muestra de la unidad tras la firma del convenio Chechu Río

El salón de actos del centro cultural ‘Lustres Rivas’ fue finalmente el escenario elegido para sellar la alianza entre el Ateneo de Ribeira y la Asociación de Amigos de Valle-Inclán de Vilanova de Arousa, entidades presididas por Ciprián Rivas y José María Paz, respectivamente, con la finalidad de estrechar lazos y compartir fines de carácter cultural, literario, asociativo y social, con especial incidencia en la difusión de la obra de Ramón María del Valle-Inclán.

En esa línea se expresó el máximo dirigente del Ateneo ribeirense, quien incidió en que la firma del convenio permite visualizar la necesidad de “concordar diante da sociedade galega e, por ende, das dúas bandas da ría, en promover a cultura propia e con ela e desde ela, a obra do ‘eximio escritor e extravagante cidadá’, como definiría o ditador Primo de Rivera a aquel das ‘barbas de chibo’, ao que o insigne poeta Rubén Darío louvaba naquel Madrid, vila e corte, atribulada por acontecementos económicos, sociais e políticos que todos coñecemos”. Así lo manifestó Ciprián Rivas antes de concluir con el deseo de que los 26 años de la entidad vilanovesa y los 19 de su ateneo “cheguen ás mil primaveiras sementando concordia, ledicia e paz universal, a mesma que fai aos pobos cultos e libres”.

Convergencia

A juicio de Ciprián Rivas, la iniciativa cultural privada debería ir de la mano de la pública para converger mejor para satisfacer las diferentes formas que adoptan las manifestaciones y la industria culturales del presente siglo, que el año pasado experimentaron en Galicia un crecimiento del 14,7%, mientras que otros sectores lo hicieron un 3,7%. "Seguro que aínda hai marxe de mellora e aí andamos. Xa exportamos cultura, tamén a importamos, e o gasto familiar galego anual en consumir cultura acadou 135 euros, un pouco por encima de anos anteriores", precisó el presidente del Ateneo de Ribeira, quien seguidamente agregó que se hace necesario contextualizar esa realidad "para decatarnos que a Cultura sigue tendo un papel de resistencia, pero, pouco a pouco, e dependendo dos territorios onde está presente, cada vez ocupa espazos que antes eran impensables, e con xeitos novos, ofrecendo novas maneiras de relacionarnos coa música, teatro, cine ou literatura".

Ciprián Rivas y José María Paz, en representación se sus respectivas entidades, firmaron el convenio ante la atenta mirada de la concejala Ana Barreiro Chechu Río

Rivas Fernández concluyó afirmando que "de resistencia sabemos os que estamos aquí: a asociación de Amigos de Valle-Inclán nace no ano 2000 e desde aquela sigue viva, turrando do cordel, creando e dando a coñecer a obra literaria e escénica dun home que sen usar o idioma galego, fíxoo universal". Y del Ateneo de Ribeira, que lleva en pie desde el 5 de enero de 2007, del que recordó que pasó por tiempo de mayor y menor gloria, "cumpriu coa función que lle correspondía e, por aquelas cousas do entusiasmo dalgúns dos seus socios, pasaron a chamalo, sen estar inscrito nin subscrito a nada, Ateneo Valle-Inclán. Unha maneira de reverenciar a figura do escritor. Temos pensado seguir traballando outros 19 anos máis, polo menos, achegando a Ribeira e a Arousa Norte o aroma que deixa a pegada da cultura na cidadanía".

Escenificación

El presidente de la asociación Amigos de Valle-Inclán de Vilanova, que indicó que Cipriano Rivas -con el que no tiene vínculo alguno Ciprián Rivas- fue el que hizo posible la representación del teatro de Valle-Inclán, empezando en 1933 con ‘Divinas Palabras’, en una época en la que eso era muy complicado. Destacó la importancia que para su entidad tiene la referida firma del convenio, “como o demostra que hoxe desembarcamos aquí seis directivos, como fueron Juan Manuel Santos, José Losada, Sito Ventoso, Álvaro Lago, Francisco Javier Charlín y él, y dijo estar seguro de que esa alianza “vai a traer moitos e bos froitos”, así como poder hacer actividades en la capital barbanzana.

El Ateneo de Ribeira, la Asociación de Amigos de Valle-Inclán de Vilanova y el Ayuntamiento de la capital barbanzana intercambiaron obsequios tras el acto de la firma del convenio Chechu Río

José María Paz, que destacó que Ribeira está presente en la obr de Valle-Inclán, por ejemplo con el topónimo de Corrubedo, tuvo un recuerdo especial durante su intervención para el ribeirense Xosé Ramón Barreiro Fernández, del que dijo que fue muy importante para su carrera universitaria "e sen él non estaría aquí". De él dijo que "é dos homes bos e xenerosos" y que, como presidente de la Real Academia Galega "me nomeou responsable de toda a parte científica relacionada con Emilia Pardo Bazán e desde entón se desenvolveu unha tarefa impresionante na súa casa-museo". En ese sentido, agregó que, además de su finalidad social y cultural, la entidad que preside tiene "músculo científico" y agregó que de ahí salió el libro de Francisco Javier Charlín que es el "definitivo" sobre la vida y obra de Valle-Inclán, del que obsequió con un ejemplar al Ayuntamiento y al Ateneo de Ribeira.

Compromiso vivo

La firma de dicho convenio tuvo como testigo en primera fila, además del público asistente al acto, a la concejala de Cultura, Ana Barreiro, que expresó que con este acto “celebramos non só un acordo institucional, senón un compromiso vivo coa cultura, coa memoria e coa nosa identidade”. Sostuvo que esa alianza abre una etapa de colaboración entre dos agrupaciones sin ánimo de lucro “dirixidas a profundizar na obra dun autor vinculado directamente ás paisaxes de ambas beiras da Ría de Arousa, o sempre admirado Valle-Inclán”, y aventuró que "nos permitirá coñecer máis sobre Valle-Inclán e a súa pegada en Ribeira como xa puidemos albiscar algo nas primeiras xornadas sobre a historia do noso concello".

El acto de la firma del convenio contó con la asistencia de vecinos de Ribeira y de Vilanova en representación de las dos entidades que lo suscribieron Chechu Río

La edila agradeció a ambas entidades su “dedicación, esforzo e paixón” por la Cultura, precisando que el convenio suscrito es un “exemplo claro” de cómo el trabajo en común puede generar proyectos ricos, duraderos y significativos para todos. También se comprometió a que su departamento siempre estará del lado de “iniciativas que enriquecen o noso tecido cultural, que activan un turismo de base patrimonial e que fortalecen a igualdade a través do acceso universal á Cultura”. Y concluyó expresando su confianza de que la firma de este convenio será "o comezo dunha longa e fructífera colaboración", y que las charlas, conferencias, simposios y mesas redondas que se programen lleguen a todo el público, especialmente a los más jóvenes.

Primeros actos

Tras la firma del referido convenio, se dio paso a los primeros actos que organizan conjuntamente ambas entidades, como fueron la presentación del número 51 de la revista ‘Cuadrante’, que se edita desde hace 26 años, y del libro ‘Los orígenes de Valle-Inclán (Tierra, linaje y leyenda’ que es el resumen e 600 páginas de la tesis que elaboró Francisco Javier Charlín sobre la vida y obra del escritor universal y que es su biografía definitiva, tras eliminar las leyendas que el propio creador del esperpento se inventó sobre sus vivencias. Ana Barreiro se refirió a ambas publicaciones como "ferramentas vivas de coñecemento compartidas por todos os que encontran na Cultura unha maneira de avanzar na concordia, na liberdade e na procura da paz universal". La jornada remató con la visita al mirador de A Curota por parte de los participantes en el encuentro y que se hicieron una fotografía ante la estatua de Valle-Inclán.

Francisco Javier Charlín presentó su libro que se ha convertido en el definitivo sobre la vida y obra de Valle-Inclán Chechu Río