Ribeira fue un gran anfitrión en la salida de un exitoso remonte de conmemoración de la Traslatio Apostólica

Un total de 140 persona se subieron al catamarán fletado por el Ayuntamiento ribeirense para tomar la salida desde el pantalán de la lonja de la capital barbanzana Chechu Río

Los dos catamaranes fletados por el Ayuntamiento de Ribeira y la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, que partieron del pantalán de la lonja ubicada en el puerto de la capital barbanzana para tomar la salida del remonte marítimo-fluvial anual en la 40ª edición de la conmemoración de la Traslatio -considerada como el origen de todos los Caminos de Santiago-, completaron sus 140 plazas ofertadas por cada uno, y que en medio de la ría arousana se unieron a otras embarcaciones, como el catamarán que partió de Vilagarcía, para sumar alrededor de medio millar de participantes. Se trata de la escenificación de una de las tradiciones más singulares del hecho jacobeo, y conmemora o rememora el viaje que, según la tradición cristiana, realizó la barca de piedra que transportaba los restos del Apóstol Santiago desde Jerusalén hasta llegar a lo que en la actualidad son las localidades de Padrón y Pontecesures, donde se llevó a cabo la bendición de los barcos.

Con anterioridad, tuvo lugar un acto institucional en el salón de actos de la rula ribeirense, que contó con la participación de la conselleira del Mar, Marta Villaverde, junto con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, además del subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde, y la concejala ribeirense de Cultura, Ana Barreiro. Los representantes de la Xunta de Galicia destacaron la importancia de las tradiciones marítimo-pesqueras y la relevancia del Camino de Santiago en la cultura marítima y en el turismo de Galicia y, en especial de este ruta que cuenta con el único vía crucis marítimo-fluvial del mundo, integrado por 17 cruceiros que señalizan el recorrido hasta la llegada a la villa rosaliana, y uno de los cuales se ubica en el lugar de O Touro, en Ribeira.

Preservar la tradición

Por su parte, Abalde destacó el valor histórico, cultural y espiritual de esta ruta de peregrinación, así como su contribución a la promoción del patrimonio gallego y al dinamismo turístico de los municipios por los que discurre. El subdelegado puso en valor el trabajo de la Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla para preservar una tradición que cada año reúne a cientos de peregrinos y embarcaciones. La concejala Ana Barreiro señaló respecto a la Tralatio que tiene un "importante valor" desde los ámbitos cultural, paisajístico, turístico y medioambiental, ya que se puede disfrutar de la riqueza de la Ría de Arousa y del Río Ulla, además de servir para hacer un peregrinaje, y "hoxe unímonos á experiencia pola que optan moitos peregrinos de vivir esta variante do Camiño Portugués".

Barreiro también aprovechó para transmitir el honor que supone para Ribeira ser seleccionado como puerto de salida de esta singladura "porque a nosa terra non se entende sen o mar", pues son muchas familia de la capital barbanzana que viven de de él directa o indirectamente. La edila ribeirense agregó que para los ribeirense el mar también es cultura, tradición e identidad. "Somos unha localidade que mira cara o mar", dijo Barreiro, para seguidamente agregar que con este acto "reforzamos máis o noso nexo con este anaco de Océano Atlántico que atopa aquí descanso para deixar de impoñer a súa bravura e acariñarnos con augas mansas".

Uno- de los catamaranes fletados por la Fundación Ruta do Mar de Arousa e Ulla tomó la salida desde el pantalán de la lonja ribeirense Chechu Río