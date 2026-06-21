Ribeira albergará este martes una manifestación por un “convenio digno” para trabajadores del comercio de alimentación
El aparcamiento del centro comercial situado al inicio de la Avenida da Coruña, en Ribeira, será el punto de salida este martes, 23 de junio, a las doce del mediodía, de una manifestación que recorrerá las calles de la ciudad en demanda de un “convenio digno” para las personas trabajadoras del sector del comercio de alimentación en la provincia de A Coruña. Así lo dieron a conocer desde el sindicato nacionalista CIG, que junto a CCOO, UGT y USO convocaron otros cuatro días de huelga -desde hoy hasta el miércoles 24-, que principalmente afecta a los almacenes, y que en las tiendas se hará notar el propio martes 23.
CIG As Rías indica que esta huelga se debe a la falta de avances en la negociación del convenio colectivo “e a negativa das principais empresas do sector a atender as demandas do persoal”. Entre otras cuestiones, el personal reclama mejoras salariales “que permitan poñer fin á perda continuada de poder adquisitivo e ás situacións de pobreza laboral”, pues señalan que perciben salarios inferiores a otras provincias gallegas. "Así, Así, unha persoa traballadora a xornada completa pode chegar a cobrar arredor de 2.000 euros menos ao ano que unha traballadora do mesmo sector na provincia de Pontevedra", afirmó el secretario de CIG As Rías, Fran Rei Grille.
Junto a las reivindicaciones salariales, la plataforma sindical reclama una reducción de la jornada anual, mejoras en los horarios y en lo descansos, medidas de conciliación y avances que permitan hacer frente a lo que considera una "crecente carga de traballo que soportan os cadros de persoal". Ante esa situación, CIG As Rías hace un llamamiento a participar masivamente en esta nueva jornada de huelga "para esixir un convenio digno e unha negociación real que obrigue ás empresas a abandonar a súa postura de bloqueo".
Frente a esa postura de la patronal, el sindicato nacionalista confronta "a contundente resposta dada polo sector na primeira xornada de folga, o pasaado 29 de maio, cun seguimento superior ao 80% e mobilizacións masivas en toda a provincia", pese a que no sirvió para modificar la actitud de la patronal pues, "tras oito reunións de negociación, non se produciu avance significativo algún que permita desbloquear o conflito e achegar posicións". "Cómpre lembrar que a representación social, nun exercicio de responsabilidade e coa vontade de facilitar un acordo, decidiu reducir a súa plataforma reivindicativa a sete puntos fundamentais. Porén, a patronal continúa instalada no inmobilismo e sen presentar propostas que dean resposta ás necesidades reais das persoas traballadoras", dijo la CIG.