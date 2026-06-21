Fran Amil deleitó a niños y sus familias con su música en una actuación en el centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira

Fran Amil interpretó canciones soñadoras, con cuentos al revés, de monstruos que ya no quieren asustar y sobre la amistad, entre otras Chechu Río

El centro cultural ‘Lustres Rivas’, de Ribeira, albergó ayer al mediodía y por espacio de una hora el espectáculo musical ‘Chuches Amil’, de Fran Amil, dentro del programa 'Cultura no Camiño 2026', que estaba dirigido a niños a partir de 3 años y sus familias. El artista presentó la versión acústica del proyecto musical dedicado a toda a familia "cun aceno contemporáneo e na nosa fala", precisaron fuentes municipales. Los asistentes pudieron escuchar canciones soñadoras, con cuentos al revés, de monstruos que ya no quieren asustar y sobre la amistad, entre otras, a través de estilos como rock and roll, balada o pop, principalmente.