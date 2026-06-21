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Ribeira

Fran Amil deleitó a niños y sus familias con su música en una actuación en el centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira

Chechu López
21/06/2026 06:40
Fran Amil interpretó canciones soñadoras, con cuentos al revés, de monstruos que ya no quieren asustar y sobre la amistad, entre otras
Fran Amil interpretó canciones soñadoras, con cuentos al revés, de monstruos que ya no quieren asustar y sobre la amistad, entre otras
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El centro cultural ‘Lustres Rivas’, de Ribeira, albergó ayer al mediodía y por espacio de una hora el espectáculo musical ‘Chuches Amil’, de Fran Amil, dentro del programa 'Cultura no Camiño 2026', que estaba dirigido a niños a partir de 3 años y sus familias. El artista presentó la versión acústica del proyecto musical dedicado a toda a familia "cun aceno contemporáneo e na nosa fala", precisaron fuentes municipales. Los asistentes pudieron escuchar canciones soñadoras, con cuentos al revés, de monstruos que ya no quieren asustar y sobre la amistad, entre otras, a través de estilos como rock and roll, balada o pop, principalmente.

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