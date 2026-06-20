Un coche acaba subido en un bolardo en el centro de Ribeira y ocasiona un vertido de aceite

El Volkswagen Bora acabó subido en la bola metálica y derramó aceite Chechu Río

En torno a la una y media de la tarde de ayer se volvió a registrar en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en pleno casco urbano de Ribeira, a escasa distancia de la Praza do Concello y a la altura de un establecimiento de hospedaje, un suceso en el que un coche acabó subido en un bolardo esférico metálico y, al resultar dañado el cárter del vehículo, se generó un vertido de la totalidad del aceite en un parte del asfalto de dicha calzada.

El hecho ocurrió cuando un Volkswagen Bora, conducido por un hombre de 55 años y natural de Ponferrada, circulaba por la citada calle y se subió a la acera en un tramo en el que no había obstáculo alguno con la finalidad de descargar las maletas para subirlas hasta la habitación en la que tenía la reserva para pernoctar. Hasta el lugar acudió una patrulla de la Policía Local ribeirense, que elaboró un informe sobre lo ocurrido.

Ruedas en el aire

El automovilista no se percató de que un poco antes de la zona donde pretendía estacionar había una bola de metal y fue entonces cuando se encaramó sobre ella y su coche ya no pudo salir por sus propios medios, ya que tenía casi todas las ruedas en el aire y le resultaba imposible moverlo, además de que su vehículo se había quedado sin aceite, que se derramó en el calzada.

De la limpieza de ese vertido se encargaron los efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) con el uso de sepiolita para absorberlo y luego con desengrasante y agua, además de frotar con cepillos. Como ya sucedió en anteriores ocasiones, tuvo que acudir una grúa para retirar el coche siniestrado.

Según pudo saber este periódico, el conductor que sufrió esa incidencia con su vehículo acababa de llegar a Ribeira, en donde desde hace una semana se encontraba un amigo de vacaciones, y habían decidido juntarse para acudir esta tarde hasta Vigo a presenciar el partido definitivo que el equipo de ambos, la SD Ponferradina, disputó contra el Celta Fortuna, para dirimir cual de ellos ascendía de Primera RFEF a la Segunda División del fútbol español, tras el empate (0-0) en el estadio de 'El Toralín' de la capital berciana, y que al final se saldó con victoria del filial celeste por cuatro goles a uno en el partido disputado en el Estadio Abanca Balaídos.

Los integrantes del GAEM de Ribeira absorbieron la mancha de aceite con sepiolita y luego la acabaron de eliminar con desengrasante y agua, además de frotar con un cepillo Chechu Río