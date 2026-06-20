La suelta de cría de camarones se suma al plan restaurador de los fondos marinos 'Arousa-Lab' en los entornos de Sálvora y Aguiño

Las crías de camarones que se soltaron ayer en el parque nacional llamaron la atención de los participantes Chechu Río

La suelta de un total de 800 ejemplares de cría de camarones con un tiempo de 1 y 5 meses, aportados por la empresa Octolarvae, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, en Sálvora y Aguiño, se sumó ayer al proyecto Arousa-Lab de regeneración de los fondos marinos. Álvaro Roura, director técnico de dicha empresa filial de Profand, dedicada a la acuicultura regenerativa y diseñada para repoblar los recursos pesqueros de interés de Galicia, como ulpo, lura, choco, bogavante, centolla y camarón, manifestó que “traballamos xunto cos pósitos, que son o motor de todo esto, para que a pesca non disminúa os seus recursos, para o que sacamos vida da femias mortas de camarón, como a que soltamos neste entorno”.

Roura aventuró que esta intervención “vai ser o comezo dunha longa amizade e temos moitas gañas de soltar máis vida neste entorno e colaborar e interactuar a través desta sinerxia que me parece básica de confrarías e xente con discapacidade aportando o seu grao de area. Temos unha sorte enorme”, precisó. Xoán España, director xeral de Amicos, destacó que a la recuperación biológica que se venías haciendo se sume la de especies animales “que necesitan que lle botemos unha man”. También puso en valor que se junte gente en este grupo de trabajo de Arousa-Lab para hablar sobre los cuidados del mar y de mejorarlo, precisando que su entidad lleva años plantando bosques marinos con laminarias, con el centenar que soltaron ayer, o zosfera, así como recuperando gorgonias, pero sobre todo trabajando con la gente del mar en la concienciación y el compromiso de cuidar y no solo de extraer recursos, “pois as confrarías son un exemplo do que se está facendo en canto á recuperación e da súa implicación na restauración mariña”.

Optimismo

El patrón mayor de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría, destacó la importancia que tiene para ellos proteger y recuperar su entorno de trabajo, y expresó su deseo de que “vamos a conseguir que parte do noso traballo, ademáis de extraer recursos do mar, cumpramos coa nosa obriga de mantelo como nolo deixaron os nosos antepasados”. Y dijo que se está detectando que esa concienciación no sólo la percibe en la gente del mar, sino en el conjunto de la sociedad, “que o ve como a única maneira de saír adiante fronte ao cambio climático ou a escasez de produto no mar. Estou seguro que entre todos o vamos a conseguir”.

Ángeles Vázquez Suárez, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, que apoya con 70.000 euros esta acción impulsada por Amicos, destacó la labor de inspección y seguimiento técnico que realizaron ayer sobre las actuaciones ejecutadas en materia de conservación y recuperación de fondos marinos, supervisando de manera especial el estado de la regeneración de las poblaciones de laminarias. Subrayó que la colaboración con Amicos a través do proxecto 'Arousa-Lab' demostra que a innovación e o coñecemento científico deben ir da man das comunidades locais. Hoxe saímos ao mar para comprobar a evolución das laminarias, unhas macroalgas que son o auténtico berce e refuxio das especies comerciais da ría. Protexer estes fondos é blindar o futuro e a sustentabilidade de todo o noso sector artesanal".

Comité social

El comité social de Arousa-Lab se reunió ayer para avanzar en la definición de acciones comunitarias de puesta en valor del trabajo de la gente del mar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de preservar el ecosistema único de la Ría de Arousa. Además, se presentó un cuaderno didáctico sobre el mar diseñado especialmente para escolares con la finalidad de acercarles el sector primario y formarles como los consumidores futuros, y que servirá de base para talleres en los centros educativos y en las campañas de divulgación sobre residuos marinos, biodiversidad y conservar el entorno litoral. Vázquez Suárez manifestó que "demos un paso máis para achegar o noso mar e a riqueza dos seus produtos ás aulas" y subrayó que les permitirá "coñecer de primeira man o valor estratéxico da pesca e do marisqueo. Trátase de namoralos do noso litoral cun formato dinámico e atractiva para garantir o relevo xeracional e o consumo consciente".

Las crías de camarones que se soltaron ayer en el parque nacional llamaron la atención de los participantes Chechu Río