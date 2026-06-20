Frouma Atlantic Wood, del ribeirense Fran Millán, recibe el Premio PEL 2026 a la “Mellor Iniciativa Empresarial Singular’

Francisco Javier Millán recogió el galardón en una gala celebrada en Coruña Estudio Inmersivo, en la Cidade das TIC Cedida

Francisco José Millán, de Frouma Atlantic Wood, recogió a última hora de la tarde de ayer en Coruña Estudio Inmersivo, en la Cidade das TIC, el Premio del Plan de Emprego Local (PEL) 2026 a la ‘Mellor Iniciativa Empresarial Singular’. Se trata de un nuevo reconocimiento, que se suma a al Premio Artesanía de Galicia 2023 y el título de finalista en los XVII Premios Nacionales de Artesanía en la categoría de Emprendimiento, para su taller artesano que recupera madera de bateas para transformarla en mobiliario y obra artística de autoría singular. El jurado destacó innovación en el uso de la materia prima y capacidad para conectar oficio, sostenibilidad, cultura marinera, diseño de autor y economía circular.

El empresario ribeirense fue distinguido en la gala de la octava edición de los Premios PEL, en los que las opciones de alzarse con alguna de las distinciones fueron más complicadas debido a que este certamen batió el récord de participación, con un total de 145 candidaturas presentadas. Todos los galardones están dotados con 80.000 euros y reconocen proyectos empresariales por su idea de negocio, impacto en el territorio, innovación, responsabilidad social, capacidad de transformación económica y social y la contribución a la generación de empleo.

Diversidad de proyectos

“Os proxectos premiados nesta edición amosan a enorme diversidade e capacidade transformadora das empresas da nosa provincia", dijo el presidente de la Diputacioón de A Coruña, Valentón González Formoso, que agregó que "son empresas moi diferentes, pero todas comparten algo esencial: demostran que a innovación tamén se constrúe desde o local, que o rural galego ten un gran potencial”. La celebración de esta gala permitió, a su juicio, poner en valor la apuesta de la Diputación por la innovación, la digitalización y los nuevos sectores productivos.

La gala contó con la participación de Formoso, así como de la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey; además de la diputada de Emprego, Rosa Ana García, y el presidente del jurado, Antonio Fontenla, así como numerosos alcaldes y alcaldesas de la provincia y una amplia representación del tejido empresarial, económico y social de la provincia coruñesa. El presidente provincial felicitó durante su intervención a todas las personas que presentaron su candidatura y destacó que “cada proxecto é unha mostra de esforzo, talento, innovación e confianza no futuro da nosa provincia”, para seguidamente subrayar que estos galardones permiten “visibilizar o enorme talento que existe no noso territorio, poñer en valor o esforzo de quen emprende e inspirar a outras persoas para que dean o paso e aposten polas súas ideas”.

González Formoso recordó que la institución provincial lleva una década impulsando el Plan de Emprego Local (PEL) como principal instrumento de apoyo al emprendimiento, empleo autónomo y a las pequeñas empresas de la provincia: “Nestes dez anos, cun investimento de máis de 140 millóns de euros, impulsamos a creación de máis de 9.000 empregos, puxemos en marcha unha gran Rede de Coworking con doce espazos de traballo colaborativo e apoiamos a creación de 15.500 empresas”. El presidente incidió en que “detrás de cada número hay personas emprendedoras que decidieron apostar por su proyecto, pequeñas empresas que crecieron y generaron trabajo y nuevas oportunidades, y propuestas innovadoras que contribuyen a hacer de A Coruña "unha provincia máis dinámica, máis competitiva e mellor preparada para afrontar os desafíos do futuro”.