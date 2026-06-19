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Diario de Arousa

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Ribeira

Un helicóptero de Salvamento Marítimo recogiendo a alguien de unas rocas en el litoral de Insuela generó preocupación ante un posible rescate

Chechu López
19/06/2026 07:40
Un rescatador descendió de la aeronave pàra recoger a una persona que aguardaba en unas rocas conocidas como islote de A Perilla
Un rescatador descendió de la aeronave pàra recoger a una persona que aguardaba en unas rocas conocidas como islote de A Perilla
Chechu Río
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La presencia de un helicóptero de Salvamento Marítimo sobrevolando el litoral de Insuela, en la parroquia ribeirense de Palmeira, llamó poderosamente la atención de los vecinos del lugar. Pasaban algunos minutos de las doce del mediodía cuando divisaron en el espacio aéreo de la zona esa aeronave, que unos instantes después se detuvo sobre unas piedras situadas frente al pinar y la playa de Pedras Negras, y más en concreto sobre el islote de A Perilla. 

Todos ellos empezaron a pensar en que había ocurrido algún suceso, y sus sospechas empezaron a tomar forma cuando vieron, al menos, a una persona en esas rocas, y que del helicóptero empezó a descender uno de sus tripulantes, que entendieron que se trataba de un rescatador. Minutos después, ese componente de Salvamento Marítimo empezó a elevarse de regreso hacia la aeronave y lo hizo sujetando a alguien, que era quién habían visto unos instantes antes en el referido islote. Ambos accedieron al interior del helicóptero, que empezó a moverse y se acabó marchando del lugar. Hubo quien incluso quiso ver una embarcación encallada en esas piedras. 

A partir de ese momento crecieron los comentarios y las hipótesis sobre lo ocurrido. Este periódico pudo confirmar que se había tratado de un ejercicio más de los muchos que realiza Salvamento Marítimo para ponerse a prueba ante las diferentes situaciones que pueden tener que afrontar en situaciones de emergencia. El hecho de que la gente creyese que se había tratado de un rescate de una persona en apuros tiene su explicación en que desde Salvamento Marítimo tratan de darle el mayor realismo posible a esas prácticas.

Una persona aguarda en unas rocas del litoral de Insuela a ser rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo
Una persona aguarda en unas rocas del litoral de Insuela a ser rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo
Chechu Río
El helicóptero de Salvamento Marítimo estuvo sobrevolando la zona litoral de Insuela hasta que uno de sus tripulantes descendió para recoger a una persona en unas piedras
El helicóptero de Salvamento Marítimo estuvo sobrevolando la zona litoral de Insuela hasta que uno de sus tripulantes descendió para recoger a una persona en unas piedras
Chechu Río
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