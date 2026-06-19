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Ribeira

Silvia Superstar y Broken Peach ofrecerán conciertos el 27 de junio en la Porta do Sol dentro del programa ‘Ribeira con Orgullo’

El próximo viernes, 26 de junio, tendrá lugar en la sala polivalente del auditorio municipal (12.00) un acto institucional en el que se homenajeará a Ana Lampón Gude y Elena Rego Fernández

Chechu López
19/06/2026 07:00
La alcaldesa, María Sampedro, acompañada de la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, y la directora del CIM, Dolores Crujeiras, desveló la programación de 'Ribeira con Orgullo'
La alcaldesa, María Sampedro, acompañada de la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, y la directora del CIM, Dolores Crujeiras, desveló la programación de 'Ribeira con Orgullo'
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El Ayuntamiento de Ribeira, a través del Centro de Información á Muller (CIM) programó dentro del ciclo ‘Ribeira con Orgullo’ actividades para visibilizar al colectivo LGTBI+ y apostar por una sociedad más igualitaria, así como celebrar el Día del Orgullo 2026. El próximo viernes, 26 de junio, tendrá lugar en la sala polivalente del auditorio municipal (12.00) un acto institucional en el que se homenajeará a Ana Lampón Gude y Elena Rego Fernández, y de 12.00 a 20.00 horas tendrá lugar el Festi Pops en la Praza do Concello. Al día siguiente, en Porta do Sol serán los conciertos de Silvia Superstar (20.00) y de Broken Peach (22.30). Así lo reveló la alcaldesa, María Sampedro, acompañada de la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, y la directora del CIM, Dolores Crujeiras.

Además, el domingo 28 de junio habrá una sesión vermú (13.00) en el parque García Bayón con Dani Fontaíña DJ, y desde las 21.00 se proyectará en la Praza do Concello la película ‘Elisa e Marcela’. Por último, tal y como ya se anunció el 5 de julio, a las 20.00 y en el auditorio, tendrá lugar la reedición del concierto ‘Grandes Iconas’ de la Orquestra Sons, para el que ayer sólo quedaban disponibles cuatro entradas por 31 euros cada una, y que se pueden adquirir vía online a través de la plataforma de Ataquilla y de manera presencial en la Oficina de Atención Cidadá en el consistorio. Igualmente, se indicó que el CIM se adhirió a las campañas impùilsadas por la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia sobre esa materia.

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