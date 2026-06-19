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Ribeira

Sale a contratación por 945.789 euros y un periodo de doce meses el servicio de limpieza del Hospital do Barbanza

La superficie que a limpiar, desinfectar y descontaminar en todas las dependencias interiores y exteriores del complejo asistencial ubicado en Salmón y todas sus plantas es de 14.592 metros cuadrados

Chechu López
19/06/2026 06:20
La superficie que a limpiar, desinfectar y descontaminar en todas las dependencias interiores y exteriores del complejo asistencial ubicado en Salmón y todas sus plantas es de 14.592 metros cuadrados
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El Portal de Contratos Públicos de Galicia recoge el anuncio de la Administración autonómica por el que saca a contratación hasta el 14 de julio por 945.789,12 euros y una vigencia de 12 meses, el servicio de limpieza del Hospital do Barbanza. La Xunta indica que el valor estimado del contrato, atendiendo a posibles prórrogas por un periodo máximo de un año, asciende a 1.641.452,20 euros más IVA. 

La superficie que se deberá limpiar, desinfectar y descontaminar de todas las dependencias interiores y exteriores del complejo hospitalario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, es de unos 14.592 metros cuadrados, sumando todas las plantas, y de ese total más de mil metros cuadrados son de riesgo alto, cerca de 6.600 de riesgo medio y más de 6.800 de riesgo bajo. El contrato también incluye la separación, recogida y transporte de residuos y el servicio de lavandería, entre otros,

"Unha correcta hixiene e desinfección e un ambiente limpo son unha medida de prevención e redución das infeccións relacionadas coa asistencia en saúde e, en calquera centro asistencial, o mantemento dun nivel de limpeza adecuado evita a transmisión de axentes infecciosos", señalaron desde la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, de la que depende dicho centro sanitario comarcal.

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