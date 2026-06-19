La patronal de Ribeira repartirá pictogramas identificativos para facilitar la inclusión y accesibilidad en el comercio local

Los responsables de ambas entidades ofrecieron ayer los detalles de la colaboración

La Asociación de Empresarios de Ribeira, en colaboración con Ágape (Asociación Galega de Acompañamento Persoal e Educativo), pone en marcha una acción destinada a fomentar la inclusión y la accesibilidad en el comercio local mediante la colocación de pictogramas identificativos en los escaparates de los locales asociados. Desde la patronal ribeirense precisaron que esta acción permitirá que personas con neurodivergencias, especialmente aquellas que tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), puedan identificar con mayor facilidad los distintos negocios, favoreciendo su orientación, autonomía y participación en la vida cotidiana.

"Con esta campaña, la Asociación de Empresarios refuerza su compromiso con un modelo de comercio cercano, accesible y comprometido con las necesidades de toda la ciudadanía", indicó su presidente, Francisco Martínez. Por su parte, Ágape aporta su experiencia en el ámbito de la inclusión social, la atención a las personas con neurodivergencias y el acompañamiento a las familias.

"Todos nuestros asociados podrán solicitarnos gratuitamente estos pictogramas y sumarse así a una iniciativa que contribuye a construir un entorno más amable, accesible e inclusivo", precisaron desde la AER. Por último, desde ambas entidades se anima al tejido empresarial local a participar en este proyecto, "demostrando que pequeños gestos pueden generar grandes cambios y ayudar a construir una comunidad donde nadie quede atrás", concluyeron.