La Diputación de A Coruña informó a Amas de Casa de Ribeira  de sus ayudas a asociaciones vecinales y de mujeres rurales

La diputada provincial Cristina Capelán se reunió ayer en Ribeira con representantes de la entidad presidida por Puri Cores

La diputada provincial de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, mantuvo ayer en la capital barbanzana un encuentro con una representación de la Asociación de Amas de Casa de Ribeira, que preside Puri Cores, para informar de las ayudas de la Diputación de A Coruña dirigidas a entidades vecinales y de mujeres rurales de la provincia. La reunión sirvió para dar a conocer las convocatorias del presente ejercicio, resolver dudas y recoger ideas y sugerencias de este colectivo con el objetivo de tenerlas en cuenta en el diseño de futuras líneas de apoyo.

Capelán recordó que la institución provincial coruñesa acaba de conceder 104.000 euros en ayudas a asociaciones vecinales y entidades de mujeres rurales para financiar diferentes actividades de promoción económica, dinamización comunitaria, formación, convivencia, envejecimiento activo y ocio a lo largo del 2026. Estas ayudas se dirigen a ese tipo de colectivos de municipios de menos de 50.000 habitantes, es decir, todas las localidades de la provincia con la excepción de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol. Entre los proyectos financiados figuran talleres de memoria, cursos de gimnasia, actividades de estimulación física y cognitiva, encuentros vecinales, viajes culturales, acciones formativas y programas para fortalecer la vida comunitaria en las parroquias.

“A mellor maneira de que as axudas funcionen é escoitar a quen as utiliza. Por iso vimos explicar as convocatorias, pero tamén tomar nota das necesidades reais das asociacións, das dificultades que atopan na tramitación e das propostas que poden axudarnos a mellorar futuras liñas”, declaró Capelán. La diputada provincial destacó el papel de las asociaciones como “unha peza clave para manter vivos os nosos pobos, crear espazos de encontro e impulsar actividades que melloran a vida diaria da veciñanza”.