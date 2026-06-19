Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El alumnado ribeirense de la décima edición del programa ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’ recibe sus diplomas en el acto académico de clausura

Chechu López
19/06/2026 22:10
El acto académico de clausura tuvo lugar en el salón noble del Pazo de Fonseca
El acto académico de clausura tuvo lugar en el salón noble del Pazo de Fonseca
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Participantes en la décima edición del programa formativo 'Camiños de Coñecemento e Experiencia’ que se impartió este curso en Ribeira asistieron al acto académico de clausura, que tuvo lugar en el salón noble del Pazo de Fonseca, de la Universidade de Santiago de Compostela, y en el que recibieron sus diplomas y pudieron asistir al concierto de música antigua explicada a cargo de Catro Quince.

Durante el evento con el que se cerró este curso, el alumnado ribeirense estuvo acompañado por la concejal de Cultura, Ana Barreiro, que quiso destacar este tipo de propuestas que, a su juicio, "permiten estar en constante aprendizaxe e actualización polas temáticas a impartir". Además, desde el Ayuntamiento ribeirense recordaron que fueron más de medio centenar de personas mayores de 50 años de la capital barbanzana las que participaron en esta convocatoria que les permitió adquirir formación en materias como Patrimonio, Fotografía y Entorno Digital. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620