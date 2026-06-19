El alumnado ribeirense de la décima edición del programa ‘Camiños de Coñecemento e Experiencia’ recibe sus diplomas en el acto académico de clausura

El acto académico de clausura tuvo lugar en el salón noble del Pazo de Fonseca

Participantes en la décima edición del programa formativo 'Camiños de Coñecemento e Experiencia’ que se impartió este curso en Ribeira asistieron al acto académico de clausura, que tuvo lugar en el salón noble del Pazo de Fonseca, de la Universidade de Santiago de Compostela, y en el que recibieron sus diplomas y pudieron asistir al concierto de música antigua explicada a cargo de Catro Quince.

Durante el evento con el que se cerró este curso, el alumnado ribeirense estuvo acompañado por la concejal de Cultura, Ana Barreiro, que quiso destacar este tipo de propuestas que, a su juicio, "permiten estar en constante aprendizaxe e actualización polas temáticas a impartir". Además, desde el Ayuntamiento ribeirense recordaron que fueron más de medio centenar de personas mayores de 50 años de la capital barbanzana las que participaron en esta convocatoria que les permitió adquirir formación en materias como Patrimonio, Fotografía y Entorno Digital.