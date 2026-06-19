Artes inicia sus Festas de Verán con una jornada dedicada a San Antonio y la música de Os Liantes, Leite con Jalletas y DJ Mateo Abelleira

Las dianas y alboradas de los tres días de festejos correrán a cargo del grupo de gaitas Os Liantes de Artes

La parroquia ribeirense de Artes celebra este fin de semana sus Festas do Verán 2026. La programación arranca hoy, día 19 de junio, jornada dedicada a honrar a San Antonio, con las dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Liantes desde las diez de la mañana, al igual que sucederá las dos jornadas siguientes. La misa solemne se oficiará desde las doce del mediodía, tras la que saldrá la procesión. Ya en horario nocturno, desde las 23.00 horas tendrá lugar un concierto de Leite con Jalletas en la verbena, que tendrá continuidad con Planet Disco Móvil y DJ Mateo Abelleira.

Mañana, sábado 20 de junio, cuando se honrará a la Virxe do Carme, habrá misa solemne y procesión desde las doce del mediodía, mientras que desde las cinco de la tarde se desarrollará una fiesta infantil y una hora después empezará la disputará de un campeonato de chave. Y la velada estará amenizada por la orquesta La Travesía y Planet Disco Móvil con Tito Maverick. Y el último día, domingo 21 de junio, en honor al Sagrado Corazón de Xesús, habrá misa solemne a las 12.00 horas, mientras que una hora después se ofrecerá una sardinada y churrascada, mientras que desde la dos y media de la tarde se contará con el grupo Arena para amenizar la sesión vermú y el baile.

San Xoán en O Araño

Por otro lado, la Asociación de Veciños de O Araño programó para hoy su ‘Fogueira de San Xoán’ en O Souto-Buía. A las 17.00 se cortará ña circulación rodada en el lugar para poder empezar a jugar, a las 21.00 horas se desarrollará la ‘Chaprada popular’, a la que seguirá a las diez y cuarto de la noche el concierto de Supermirafiori, para procederse a la medianoche al encendido de la hoguera, seguido de una carrera de arados (00.15), queimada popular y la actuación de DJ Rial desde las 1.00 horas.