'O Grupo' de Ribeira visibiliza la labor de las mujeres de la costa gallega a través de una muestra que culmina la trilogía de un ambicioso proyecto

La directora del colegio 'O Grupo', Nieves Lampón, intervino durante el acto inaugural para explicar a los asistentes el motivo de la exposición que tuvieron oportunidad de visitar Chechu Río

El Aula Aberta de Aprendizaxe del CEIPP 'O Grupo’, de Ribeira, albergó ayer, y lo volverá a hacer entre las cuatro y las seis de esta tarde, la exposición fotográfica ‘Elas tiran do carro’, que es la culminación de la trilogía de un proyecto iniciado en el curso escolar 2023-2024 con ‘Coas mans na masa’ y que tuvo continuidad en 2024-2025 con ‘Mullar-T’. Esta iniciativa, que estuvo impulsada desde el Equipo de Dinamización da Lingua Galega, la biblioteca escolar y los departamentos de Medio Ambiente y Novas Tecnoloxías del colegio, está dedicada a visibilizar, ensalzar y homenajear la gran labor realizada por las mujeres gallegas de la costa, expertas tanto en las faenas del campo como del mar, "constituíndose así como as grandes dinamizadoras da economía e cultura do noso territorio", afirmó la directora del colegio, Nieves Lampón.

"Foros tres cursos cargados de emotividade, na que esas grandes heroínas da vida cotiá, como percebeiras, bateeiras, redeiras, mariscadoras, mulleres do eido da conserva, labregas, muiñeiras e gandeiras, entre outras moitas, fixeron evidente o triple rol da muller, conciliando o mercado laboral, os coidados familiares e a transmisión cultural; unha triple xornada na que tradicionalmente a muller foi o piar histórico da familia", incidió Nieves Lampón. De ese modo, la mujer gallega de costa se convierte, en palabras de la directora del colegio 'O Grupo', en esa "forza invisible" que, además de tener una amplia experiencia y presencia en los ámbitos del mar y del campo, desarrollaba las tareas del hogar, asumía el cuidado de los mayores y los pequeños de la casa "e propiciaba esa socialización primaria do que se aprende no fogar e constituíndose tamén como as grandes transmisoras dos costumes, lingua e tradicións".

Así se expresó Nieves Lampón en un acto inaugural al que asistieron el artista Antonio Pérez, que cedió una de sus obras para la muestra, así como Manuel González, de Sachos á Rúa, que es un colaborador del centro educativo, el presidente de la ANPA 'Santa Uxía, Unai González, y varios representantes de las familias y varios alumnos, además de la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, y la concejala de Educación, Juana Brión. Además, destacó la intervención de la niña Daniela, de 11 años y alumna del colegio 'O Grupo', que dio lectura a una poema de Manuel María dedicado a la mujer gallega. El acto concluyó con una visita de los asistentes a la muestra que se exhibe en el referido espacio que con anterioridad albergó la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

La alumna Daniela, de 11 años, dio lectura a un poema de Manuel María dedicado a la mujer gallega Chechu Río

La exposición fotográfica 'Elas tiran do carro' aún puede ser visitada en la tarde de este jueves Chechu Río