La patronal ribeirense organiza su campaña en homenaje a los “avós” entre el 22 de junio y el 3 de julio

Imagen parcial del cartel de la campaña promovida por la Asociación de Empresarios de Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira pondrá en marcha del 22 de junio al 3 de julio la campaña ‘Cos avós no comercio de Ribeira’. ”Queremos que esta acción sexa unha oportunidade para recoñecer o papel fundamental que os nosos maiores desempeñan nas nosas familias, no comercio e na nosa sociedade, ao tempo que incentivamos as compras nos establecementos asociados”, manifestó su presidente, Francisco Martínez. Quienes hagan compras en ese plazo podrán entrar automáticamente en el sorteo de 300 euros en vales de compra si registran sus tickets en la web de la patronal local.

Además, en los comercios asociados se repartirán tarjetas para que los clientes puedan escribir un mensaje, dedicatoria o recuerdo dirigido a sus abuelos, y se recogerán al rematar la campaña y se creará un mural colectivo que se expondrá en la Praza do Concello, “converténdose nun espazo de recoñecemento e afecto cara ás persoas maiores”, precisó Martínez Gude. Como clausura de la campaña, el 3 de julio se celebrará en la referida Praza do Concello la Festa dos Avós, que será una jornada abierta a toda la ciudadanía y en la que habrá actividades intergeneracionales, música, baile, animación, la muestra de dedicatorias y el referido sorteo.

Además, se repartirán bolsas, hasta agotar existencias, al presentar un ticket de un local asociado. La Asociación de Empresarios de Ribeira con esta campaña fortalecer la relación entre comercio y ciudadanía, promoviendo valores como agradecimiento, convivencia entre generaciones y apoyo al comercio de proximidad. Desde la patronal agradecen la colaboración de Comercio Galego de la Xunta de Galicia, así como del Ayuntamiento ribeirense, en esta acción comercial.