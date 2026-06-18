La alcaldesa de Ribeira desvela que el Concello tiene dos contenciosos de 6 millones de euros por la municipalización del parking del Centenario

Las sentencias judiciales remataron con las ordenes de clausura y demolición de la gasolinera construida en el lugar de Xarás Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, desveló que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en dos contenciosos en relación con la municipalización del aparcamiento de la Praza do Centenario a petición de la empresa que era la concesionaria de ese parking subterráneo y de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), y que en conjunto reclaman seis millones de euros. Al avanza ese asunto, la primera edila se dirigió hacia el bando de la oposición, y más en concreto al portavoz del BNG y exalcalde, Luis Pérez, indicándole que “pola súa decisión política estamos tamén nesta situación e, a diferenza de vostedes, este goberno si se vai a defender pensando nos veciños e na institución”.

Fue en el transcurso de su intervención de cierre en el pleno extraordinario solicitado por los grupos municipales del BNG y PSOE y Juan Luis Furones, edil del grupo de no adscritos, en relación a la reclamaciones de Puntos de Bajo Coste (SBC), responsabilidades jurídicas, patrimoniales y políticas de las personas que aprobaron las licencias declaradas ilegales por la Justicia para construir una gasolinera en Xarás, que fue denegado en una votación en la que sólo contó con el respaldo de los siete solicitantes de dicha sesión extraordinaria, frente a los 12 de PP y PBBI que la rechazaron.

Sampedro Fernández sostuvo en todo momento que la junta de gobierno local “fixo o que tiña que facer e dentro da legalidade”, ya que subrayó que se trata de un órgano colegiado al que llegan las licencias una vez emitidos los informes técnicos perceptivos, y que si no la aprueba contando con la documentación favorable, “estaría prevaricando”, palabras que ratificó el secretario municipal. Además, la líder popular señaló que este tipo de expedientes se inicia una vez se solicita la declaración de impacto ambiental a petición del promotor, como ocurrió en este caso, y que fue favorable en las dos ocasiones por parte de la Administración autonómica antes de darle traslado al Ayuntamiento.

Trabajadores municipales

Igualmente, la regidora local, que defendió la labor y criterio de los trabajadores municipales, “que son os mesmos que emitiron os informes das licenzas que vostedes aprobaron", manifestó que su equipo optó por hacer una política centrada en encontrar soluciones “e non instrumentalizar a técnicos municipais con fins partidistas" y acusó a la oposición de "construír o relato da empresa da gasolineira e non poñerse do lado do Concello de Ribeira e defender os intereses da cidadanía e da institución”.

Sampedro afirmó que hubo una subsanación catastral en la que la Administración local no intervino, sino que la tramitó la empresa promotora ante el Catastro, la Notaría y el Registro de la Propiedad . "Imos seguir traballando, defendendo man a man cos asesores xurídicos, internos e externos, os intereses dos ribeirenses. O que vai resolver o problema é traballar para defender os intereses de Ribeira e deixar de lado a política barata súa de canto peor, mellor", declaró María Sampedro. La alcaldesa también reiteró su acusación contra el anterior tripartito de no incoar el expediente de responsabilidad patrimonial y, concretamente a su precedesor, Luis Pérez, de que "non fixo absolutamente nada por poñer ese expediente en marcha e agora vén aquí pedir explicacións. Privou intencionadamente aos técnicos e ao departamento xurídico de defender os intereses desta casa e por iso se atopa isto en vía xudicial. Perdeu vostede a oportunidade de defender os intereses do Concello en vía administrativa”.

El primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, dedicó su intervención a arremeter contra los representantes de la oposición e indicó que "cuando escuchamos sus intervenciones parece que ustedes, el BNG, están defendiendo a la gasolinera. La empresa presenta una reclamación patrimonial al Ayuntamiento con el fundamento de que la Administración local es la única responsable de los daños que alega haber sufrido. Precisamente por eso debemos actuar con rigor, con prudencia y responsabilidad”, algo que le reprochó al líder frentista que no hacía. “Son ustedes unos irresponsables y no saben el lugar que ocupan, porque cada vez que utilizan este asunto para hacer política fácil, cada vez que presentan al Ayuntamiento como único culpable, cada vez que simplifican un expediente complejo, están reforzando, quieran o no, el argumento de quién reclama una responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento”.

Reproches del BNG

Por su parte, el portavoz del BNG, Luis Pérez, lamentó que el gobierno local se ponga del lado de los responsables de la concesión de las licencias de la gasolinera de Xarás declaradas ilegales por la Justicia “e non do lado dos intereses xerais da veciñanza de Ribeira, ao votar en contra da proposta para iniciar os trámites que permitan depurar responsabilidades políticas e derivar as responsabilidades patrimoniais, neste caso, aos seus causantes”. Insistió en que se está ante un expediente que puede rematar con una responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento próxima a los 4 millones de euros, una cantidad sobre la que se indicó que y se habían logrado reducir de 1,5 millones a 700.000 euros las pretensiones de uno de los reclamantes, mientras que otra empresa reclama 2,7 millones de euros.

Además, la formación frentista denunció que el ejecutivo local no incorporó al ao expediente documentación relevante, “como dous informes desfavorables emitidos pola Dirección Xeral de Montes en febreiro do 2020, que advertían da imposibilidade de autorizar unha actuación destas características nun solo sometido a protección forestal”, y en los que subrayó que se indicaba que “non se podía realizar o cambio de uso, nin por tanto, construírse a infraestrutura por vulnerar a prohibición de cambio de uso establecida pola Lei de Montes de Galicia, ao afectar tres incendios á parcela”.

“As sentenzas son claras. Non estamos ante un erro administrativo, xa que o PP sabía que existían eses informes e agochounos para seguir adiante, estamos ante unhas licenzas que foron declaradas nulas pola Xustiza en todas as instancias. Quen tomou esas decisións debe asumir as consecuencias e responder polos seus actos”, afirmó Pérez Barral. El BNG considera especialmente grave que "o PP votase en contra de emprender as accións oportunas para reclamar responsabilidades patrimoniais ás persoas que formaban parte das xuntas de goberno que aprobaron as licenzas anuladas posteriormente polos tribunais". Su portavoz agregó que "ante a posibilidade de que o Concello teña que afrontar unha indemnización millonaria, o Bloque seguirá traballando para evitar que o custe desta actuación recaia sobre os petos da veciñanza”,

"Gravidade institucional"

Por su parte, el PSOE ribeirense lamentó también el voto en contra del bipartito PP-PBBI en un pleno solicitado y convocado para abordar las consecuencias de las resoluciones judiciales que anularon las licencias concedidas para la implantación y posterior legalización de la referida estación de servizcio, y que remataron con la orden de clausura y demolición de la gasolinera. “Trátase dun asunto de enorme gravidade institucional, urbanística e económica, con posibles consecuencias directas sobre as arcas municipais”, dijo su portavoz, Francisco Suárez-Puerta, quien preguntó expresamente si esa reclamación puede condicionar proyectos fundamentales para Ribeira, como la construcción del futuro polígono industrial o la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de los servicios municipales, “pero nin o PP, nin o PBBI, nin a alcaldesa responderon·.

Los socialistas indicaron que ninguno de ellos tampoco aclaró cómo piensan afrontar una posible indemnización, "de onde sairían os cartos nin canto pode acabar custando realmente este procedemento”, precisó su portavoz. El edil del PSOE ribeirense le reprochó a la alcaldesa que optase “por desculpar os membros das xuntas de goberno local que concederon as licenzas anuladas pola Xustiza. É inaceptable que, despois de perder reiteradamente nos tribunais, todas e cada unha das veces, a resposta do goberno locaal sexa botar balóns fóra e protexer politicamente a quen tomou decisións que acabaron sendo declaradas ilegais”.

El PSOE insistió en recordar que todos los tribunales señalaron que se intentó crear “unha ficción xurídica” para dar aparencia de legalidad a una gasolineira “que finalmente acabou sendo declarada ilegal. Non estamos ante unha simple discrepancia técnica, senón ante unha sucesión de decisións políticas que a Xustiza foi desmontando unha por unha”. A juicio de Suárez-Puerta Colomer, “resulta especialmente significativo que quen antes mantiñan un duro enfrontamento público por este expediente hoxe voten xuntos para impedir que se esixan responsabilidades. O señor Mariño e a señora Sampedro pasaron de lanzarse graves acusacións políticas no pleno de 2022 a ir agora da man arredor dun asunto que pode custarlle millóns de euros ao Concello”.

Por su parte, Juan Luis Furones, edil del grupo de no adcritos, que hizo un repaso por el expediente, precisando que el Ayuntamiento de Ribeira se juega el pago de cuatro millones de euros de indemnización, manifestó que era el momento “de tomar decisións valentese comprometerse co benestar dos veciños”.