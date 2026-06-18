El patrón mayor hace un llamamiento para que la Festa do Percebe de Aguiño aspire a la distinción de Interés Turístico Nacional

María Sampedro y José Antonio Santamaría sujetaron el cartel anunciador de la XXVII Festa do Percebe de Aguiño que se dio a conocer ayer Chechu Río

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, José Antonio Santamaría, hizo un llamamiento para trabajar en la consecución del reconocimiento de 'Fiesta de Interés Turístico Nacional' para la Festa do Percebe de Aguiño, "o cal sería fantástico fantástico para Aguiño, Carreira e Ribeira". Así lo manifestó en la presentación del cartel de la 27ª edición de esta celebración gastronómica, que tendrá lugar el domingo 2 de agosto en la explanada portuaria aguiñense próxima a la lonja, en donde se venderán las raciones que se elaborarán con una tonelada del crustáceo que será nuevamente objeto de exaltación.

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, que también intervino en ese acto para destacar la importancia que tiene que la localidad tenga dos fiestas de Interese Turístico de Galicia, como son la del Percebe de Aguiño y de la Dorna de Ribeira, ratificó el apoyo municipal a la fiesta de exaltación del "rei do mar" que, según defendió, convierte a la parroquia ribeirense en "capital mundial do percebe" por su producto "de excelente calidade e do noso territorio", y del que aseguró que "a xente sabe o que come e quen o recolle". También dijo que allá a donde va se convierte en embajadora de Ribeira, como sucedió la semana pasada en un evento de Barbanza Arousa en Madrid, difunde la Festa do Percebe de Aguiño y anima a la gente a acudir a esta cita. Posteriormente, comunicó que harán lo necesario para que este recurso marino pueda aspirar a obtener el sello que solicita el patrón mayor aguiñense.

"Ilusionados"

José Antonio Santamaría, que manifestó que todos los que están detrás de la organización de la Festa do Percebe de Aguiño se sienten "ilusionados coma o primeiro ano" y que van a intentar mejorar todo lo posible en todos los aspectos tanto en los preparativos como en el producto que se ofrecerá, "sen mirar prezos e escollendo o mellor percebe na subasta da lonxa". También dijo que están viendo con el Ayuntamiento la concesión de las distinciones de 'Percebeiro de Honra', "para o que barallamos varios nomes de mulleres e de homes, o sexo nos é indiferente, pois o que queremos é que sexan merecidos e que logo veñan e disfruten da nosa festa".

Santamaría también anunció que, un año más, van a intentar acercarse a la tonelada de producto que se ofrecerá a la gente durante la fiesta del próximo 2 de agosto, pese a que, "despois de decidir hai uns anos mercar o percebe na subasta, temos o problema de outros compradores poden puxar e entón resulta máis complicado conseguir unha tonelada do que queremos e pagando mías dentro das nosas posibilidades, aínda que para iso temos o apoio do Concello de Ribeira e da Consellería do Mar e ata agora o conseguimos, tanto en cantidade como calidade". Y expresó su deseo de que puedan mantener el precio de la ración de 350 gramos en los 20 euros "para conseguir que veña canta máis xente mellor para a promoción do noso rei do mar".

El presidente de la agrupación de mariscadores de Aguiño, Manuel Ángel Reiriz, defendió la importancia de poner en valor el percebe de la localidad por su "másima calidade", que anunció que extraerán de las piedras de la zona norte, situada entre Falcoeiro y Basoñas, que tienen reservada para el verano. El concejal de Mar, Promoción do Litoral e Festexos, el aguiñense Fernando Abraldes, que también es percebeiro, destacó la importancia que tiene el percebe para la parroquia en los ámbitos económico, pues son muchas familias las que viven de la venta diaria de ese crustáceo y que el día de la fiesta Aguiño "está saturado de xente".