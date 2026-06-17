María Gago se despide como profesora voluntaria de refuerzo educativo en Ribeira después de tres décadas desempeñando esa labor desinteresada

Las clases de refuerzo educativo para mayores clausuró un nuevo curso en el salón de actos del centro cultural 'Lustres Rivas'

Doce alumnos del programa municipal de refuerzo educativo de Ribeira despidieron un nuevo curso e hicieron lo propio con su profesora, María Gago, que deja esa labor que desarrolló de manera voluntaria a lo largo de tres décadas. Tuvo lugar en el salón de actos del centro cultural 'Lustres Rivas', hasta donde se acercó el concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, que agradeció el trabajo desinteresado de esa maestra a lo largo de todo ese tiempo, así como la participación activa de la ciudadanía en esta iniciativa "porque nunca es tarde para seguir aprendiendo", subrayó el edil. Con la llegada de la estación estival, las clases que se imparten en esta actividad se toman ahora un descanso, para retomarse a partir de octubre.