Herido un septuagenario tras ser atropellado con su bicicleta en la rotonda de Padín, en Ribeira

La víctima fue evacuada en una ambulancia del 061 hasta el servicio de Urxencia del Hospital do Barbanza Chechu Río

La rotonda de Padín, en el casco urbano de Ribeira, fue escenario en torno a las once y media de esta mañana de un accidente de tráfico en el que una persona resultó herida con pronóstico reservado. El suceso consistió en el atropello a un hombre de 72 años que circulaba con su bicicleta por dicha glorieta, tras incorporarse desde la Rúa de Galicia, por parte de un coche que procedía de la Avenida García Bayón.

Fue un particular el que a las 11.32 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria para la víctima. De inmediato, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la capital barbanzana, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, posteriormente, trasladó al septuagenario al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen las pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 Galicia se informó al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), cuya dotación de guardia prestó apoyó a los servicios sanitarios del 061, y a la Policía Local ribeirense, que acudió con dos patrullas, una de las cuales se encarga de instruir el atestado para depurar responsabilidades sobre el accidente, y la otra estuvo regulando la circulación rodada hasta que se marchó la ambulancia con el herido y se reestableció la normalidad en la circulación en esa rotonda.