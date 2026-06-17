La Fiestra da Cultura ofrecerá desde este sábado y durante el verano un total de 28 actividades en Ribeira

La edila Ana Barreiro, junto a los técnicos municipales Unai González y Sara García, presentaron el cartel con la programación de la Fiestra da Cultura de este verano Chechu Río

Ribeira pondrá en marcha a partir de este fin de semana una nueva edición de la Fiestra da Cultura con un total de 28 propuestas que se desarrollarán hasta casi mediados de septiembre -cuando se celebrarán las fiestas patronales de Santa Uxía-, con diferentes propuestas para públicos de diferentes edades. La concejala de Cultura, Ana Barreiro, acompañada de los técnicos municipales Unai González y Sara García, manifestó que "abrimos a fiestra a un amplo abano de citas que buscan que sigamos desfrutando da cultura de xuño a setembro en tódolos recunchos de Ribeira, polo que optamos por descentralizar do centro neurálxico”. También dijo que se trata de una “aposta da Administración local por un cartel ambicioso no que hai cabida para novidades, así como outros eventos xa consolidados. E, ademais, chegamos a tódalas idades”. La edila quiso destacar la colaboración de los programas ‘Cultura no Camiño’ de la Xunta de Galicia y de la ‘Rede Cultural’ de la Diputación de A Coruña, así como de diversas entidades. “É unha axenda feita por todos e para todos".

La programación arrancará este sábado, a las 12.00 horas con la sesión musical ‘Concerto Acústico’ de Chuches Amil en el centro cultural ‘Lustres Rivas’. También habrá los conciertos ‘Alvela’ de Faia y ‘Grandes Iconas’ de la Orquestra Sons, que tendrán lugar en el auditorio municipal los días 28 de junio y 5 de julio, a las 20.00 horas, respectivamente. En cuanto a festivales en el auditorio y siempre a las ocho de la tarde, habrá este sábado uno de baile de Tahúme, al día siguiente será otro de la asociación Alfaia, el día 26 de junio llegará el Mimarte Fest a favor de Ambar y el 23 de agosto llegará el Festival da Escola de Baile El Tomasón. Al aire libre se desarrollarán el ya anunciado ayer Festival Son’s de la asociación Francisco Lorenzo Mariño del 27 de junio en el parque de A Tasca y exterior de la casa de cultura de Aguiño; la III Noite Tradi del 11 de julio en la Praza da Porta do Sol; el XVI Festival Salsa na Rúa del 28 y 29 de agosto en el Paseo do Malecón y la Rúa Alcalá Galiano, y el V Etal Equal Festival, del 5 y 6 de septiembre en Praza de Teruel.

El ilusionismo llegará de la mano de ‘O camino do afiador’ con el Mago Teto a las nueve de la noche de este sábado 20, y con ‘Flash!’ de Dani García que tendrá lugar el 4 de julio (22.00), ambos en la Praza da Porta do Sol. Otros espectáculos estarán vinculados al mundo del circo bajo el título ‘Cirqueiras’, que será el 25 de julio en la Praza do Concello, y ‘O último que apague a luz’ de A vela circo del 22 de agosto en la Praza da Porta do Sol. Y para el público familiar se programaron “Cabicivai’ de Pablísimo y ‘Brinca vai’ de Paco Nogueiras para los días 29 y 30 de julio, a las 12.00 horas, en la Praza da Porta do Sol, respectivamente. La narración oral también tendrá su hueco con el Festival Atlántica, que presentará el 3 de julio (21.00 horas), en Punta do Castro de Castiñeiras, “Inequivocamente’ con Esmeralda Folgado y Antonio Fontinhas, y al día siguiente a la misma hora en el lavadero de Penisqueira, en el lugar aguiñense de Couso, “O que non está escrito’ de Carmen Conde.

Además, el centro cultural ‘Lustres Rivas’ mostrará las exposiciones ‘Retrospectiva’ de Eduardo Hermo del 8 al 27 de julio, y ‘Mulleres’ de Jontxu Argibay, entre el 30 de julio y el 29 de agosto, y la colectiva ‘Xuntos pola arte’ del grupo Donostia, del 11 de septiembre al 3 de octubre. Otras citas serán ‘Ribeira con orgullo’ del 26 de junio al 5 de julio, la Festa de Bandourrío de los días 26 y 27 de junio, Viamare Stock-Feira de Oportunidades del 7 al 9 de agosto en el Malecón, la quinta edición de ‘Xiradiscos’ del 8 de agosto en la Praza da Porta do Sol, la ‘Artemar: Feira Artesanal e Mariñeira¡, del 13 al 16 de agosto y la Ruada do Traxe Tradicional de Aires de Dorna del 12 de septiembre.