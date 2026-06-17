El Premio Luis Ksado de Fotografía recala en Ribeira hasta el 4 de julio

El artista plástico Fernando Yáñez, que fue uno de los asistentes al acto inaugural, quedó cautivado por las fotografías realizadas por el fotoperiodista gallego Óscar Corral sobre la DANA Chechu Río

El centro cultural ‘Lustres Rivas’, de Ribeira, alberga hasta el próximo 4 de julio -de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados sólo por la mañana- la exposición itinerante del ‘XIX Premio Internacional Luis Ksado de Creación Fotográfica’, impulsada por la Diputación de A Coruña y que está compuesta por un total de 68 obras. Entre ellas figuran las del ganador, el madrileño Juan de la Quintan por 'I gotta change', en la que aborda la temática de la salud mental a saúde mental, alejándose de la habitual dramatización con la que se suele abordar este asunto y opta por escenas cotidianas e iluminación natural en los retratos que realiza y los espacios que los rodean.

También se incluyen las imágenes tomadas por el objetivo del fotoperiodista Óscar Corral, que recibió una mención de honor por 'L’horta Sud', en las que realiza un tratamiento visual de los efectos de la DANA a través de un lenguaje simbólico y sutil que trasciende el enfoque meramente informativo. La colección se completa con las fotografías de cuatro finalistas: 'Metamofose' de Carlos Folgoso, 'As leccións esquecidas' de Raquel Lóipez, ' Umn lugar á pàrte do mundo' de Stephanie Lutier y 'Entre o tempo e o sabor, o mar, unha memoria visual' del también fotoperiodista gallego Miguel Muñiz.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, fue la encargada de inaugurar esta muestra temporal y trasladó que el Ayuntamiento ribeirense "seguiremos apoiando a creación artística en tódalas súas disciplinas e achegando á nosa cidadanía propostas culturais que nos enriquecen". En esa línea, afirmó que la fotografía "ten a capacidade de capturar o momento, xogando coa luz, a cor, os espazos e o obxectivo a retratar", y que en esta colección impulsada por la institución provincial "cada fotógrafo mergúllanos na súa narrativa visual" y que "en consecuencia, podemos estar ante unha imaxe estritamente informativa ou algo máis artístico, con máis fondo alén do que vemos".