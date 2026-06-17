El laboratorio de análisis clínicos del Hospital do Barbanza renueva la certificación de su sistema de gestión de calidad
Este servicio, que dispone de un cuadro de personal integrado por 16 profesionales, acaba de implantar nuevos equipos, sistemas informáticos y procesos asistenciales
El laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Barbanza renovó la certificación de su sistema de gestión de calidad que obtuvo en 2010 según la norma UNE-EN ISO 9001 tras implantar nuevos equipos, sistema informático y actualizar los procesos asistenciales. Desde la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza señalaron que durante el año pasado se llevaron a cabo importantes cambios, tanto en su infraestructura técnica de equipos como del sistema informático que da soporte al laboratorio, por lo que fue necesario incorporar esas modificaciones a la documentación del Sistema de Xestión de Calidade, así como cambiar aspectos relevantes del mismo, como análisis de contexto, indicadores, riesgos y oportunidades, entre otros aspectos.
En cuanto a los recursos humanos, el laboratorio del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, cabe señalar que cuenta con un equipo integrado por 16 profesionais, de los que trece son técnicos de laboratorio, dos son facultativas -se incorporaron al servicio en septiembre de 2025- y uno es administrativo. Entre enero y septiembre del presente año, se llevó a cabo una auditoría interna y externa “que fixeron posible novamente a recertificación do laboratorio, e premiaron o esforzo de todo o persoal, acreditando o compromiso continuo coa excelencia na implicación de todos os profesionais que forman e formaron parte deste laboratorio ao longo destes anos, nos que afrontaron con solvencia e rigor as dificultades e cambios no equipo asistencial, mantendo os seus excelentes resultados”, precisaron desde el área sanitaria.
Respecto a los sistemas de gestión de calidad, el área sanitaria que engloba a la comarca barbanzana sostiene que constituyen “unha valiosa ferramenta para a sistematización das mellores prácticas no desenvolvemento dos procesos asistenciais e a medición e mellora continua do desempeño e dos resultados dos servizos sanitarios, así como a valoración da satisfacción e expectativas dos profesionais solicitantes e a avaliación anual do cumprimento dos requisitos mediante auditorías, internas e externas”.
La Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza señaló que las evaluaciones anuales, tanto internas como externas, aseguran que los servicios cumplen con los más altos estándares de calidad, “fomentando unha cultura de mellora continua na organización”, y añade que la implantación de esta cultura de evaluación en los servicios “reflicte o noso compromiso coa excelencia na atención sanitaria”.