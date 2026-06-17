Aguiño se llenará de la música tradicional de cinco grupos en la velada del próximo 27 de junio con la celebración del IX Festival Son's

Ramona Sampedro, Ana Barreiro, Unai González y Manola Valiño presentaron el cartel del evento Chechu Río

El parque de A Tasca y el entorno de la casa de cultura ‘Manuel Ayaso’ albergarán el próximo 27 de junio, a partir de las nueve y media de la noche, la novena edición del Festival Son’s en Aguiño, organizado por la asociación Francisco Lorenzo Mariño, con la colaboración municipal, y que contará con las actuaciones del grupo de canto y percursión de As Sete Linguas, el grupo de pantereteiras Bailadela, la agrupación folclórica Chorimas de Queiruga, el grupo de música tradicional Os Liantes de Artes y la banda Lorelia, que originariamente se denominaba Paracetafolk. Se prevé que esas intervenciones se prolonguen durante dos horas y media y, a continuación, tendrá lugar una foliada libre.

De la presentación del cartel de este even to folclórico se encargaron la concejala de Cultura, Ana Barreiro; el vicepresidente y la tesorera de la entidad promotora, Unai González y Ramona Sampedro, también pandereteiras de As Sete Linguas, y la profesora de este último grupo, Manola Valiño, quien desveló que su grupo ofrecerá un repertorio con una recopilación de sus piezas tradicionales y presentará algunas novedades, con canto y percusión por parte de los más jóvenes y a continuación el grupo de mayores. Por su parte, González Suárez calificó de "tremendo esforzo" el realizado por su entidad para "sacar o festival á rúa", aunque también indicó que en caso de meteorología adversa se desarrollará en el pabellón polideportivo del colegio 'Heroínas de Sálvora' de Aguiño. Y del grupo cabeza de cartel, Lorelia, adelantó que se trata de una formación que ofrece una mezcla de música tradicional con música pop y otras melodías. Y también dijo que el cartel le hace un guiño a la bandera del arcos iris teniendo en cuenta que el festival se desarrolla en la vípèra del Día del Orgullo.

"Este festival xa está consolidado no calendario municipal e eríxese como un escaparate do talento das nosas agrupacións de música tradicional, así como doutras da nosa contorna. Quero agradecer aquí tamén o dinamismo do noso tecido asociativo e o establecemento de sinerxías coa Administración local", en palabras da edil. As persoas asistentes poderán desfrutar das melodías das referidas agrupacións, así como da foliada libre que haberá ao remate", dijo Ana Barreiro.