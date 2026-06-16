Trescientos alumnos del tercer ciclo de Primaria de Ribeira se suman al proyecto ‘Di-versos’ de educación en valores a través de la música

El alumnado participante, junto a sus monitores y autoridades políticas, asistieron a la proyección de los videos editados con el material grabado durante el proceso creativo de las piezas musicales Chechu Río

El auditorio de Ribeira albergó ayer la clausura de la segunda edición del proyecto 'Di-versos. Cancións pola diversidade', promovido desde el departamento municipal de Servizos Sociais a través del Plan Corresponsables con el desarrollo de talleres desde después de Semana Santa, y lo hizo con una gala que contó con las asistencia de unos 300 escolares del tercer ciclo de Educación Primaria, en la que se pudieron escuchar, así como ver, las piezas musicales que fueron el resultado de las composiciones del alumnado de los trece colegios de la capital barbanzana.

El evento contó con la intervención de la alcaldesa, María Sampedro, quien manifestó que "as vosas mensaxes en forma de canción perdurarán e tamén o convite a que reflexionemos sobre a importancia da igualdade de xénero e a corresponsabilidade. Vós sodes o futuro e a mellor maneira de melloralo é aí é onde temos que traballar, a través da Educación". También agradeció la implicación del personal de Servizos Sociais, de las familias y del profesorado para que haya dato este "estupendo resultado". Vicente Mariño dijo que desde dicho departamento utilizan la música como "herramienta pedagógica" para educar en valores y expresó su compromiso de mantener este formato. Desde el Ejecutivo local se incidió en que la Educación es la "base de todo", así como el eje vertebrador a través del que aplicar políticas que mejoren la sociedad en la que se vive y para concienciar al conjunto de la ciudadanía.

Fernando Pérez, de Canción Desastre, junto a Alba Pego, de Xastriñas Solucións Audiovisuais, profesionales que prestaron su apoyo para que surgieran las ideas de las letras que dieron forma a las canciones, así como la elaboración de sus correspondientes vídeos, destacó la importancia que tiene esta iniciativa en la educación y desarrollo del alumnado a través de la música para trasmitir desde las aulas mensajes de diversidad natural, social y cultural desde una perspectiva de género y de derechos de la infancia, respeto, tolerancia y de no violencia.

Pérez considera imprescindible trasmitire esos mensajes "porque non se nos está quedando unha sociedade bonita, e necesitamos lanzar estas mensaxes e a música é unha ferramenta didáctica e de desenvolvemento emocional e social", subrayó el músico. Y concluyó indicando que los escolares no siempre tienen la oportunidad de crear una canción y de esta forma pueden acercarse a todos su proceso de escribir una letra para lanzar un mensaje, relacionarla con la poesía, buscarle una música y cantarla, así como con la edición final d todo el material elaborado, "dame a impresión de que o alumnado queda moi contento con esta actividade".