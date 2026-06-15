Ribeira, el municipio en el que más ha subido el precio de la vivienda en alquiler con respecto al 2025

Imagen de archivo de la Praia do Vilar DA

El último índice inmobiliario de la plataforma Fotocasa sitúa a Ribeira como el municipio de Galicia - entre los analizados en este estudio- con el mayor incremento interanual en el precio del alquiler de la vivienda. En total, hablamos de un 26,4% con respecto al mes de mayo de 2025, mientras que el precio del metro cuadrado se queda en 15,06 euros al mes, siendo el cuatro municipio con el coste más elevado, sólo superado por Nigrán, Sanxenxo y Ares.

Otro dato que llama la atención es que, de los 17 concellos analizados en el informe, en 14 de ellos se ha incrementado el valor de las viviendas en alquiler con respecto al año anterior. Ribeira encabeza este listado con la variación más elevada (26,4%), seguido por Nigrán (18,4%) y Ames (17,1%).

El precio del metro cuadrado en Ribeira se queda en 15,06 euros en el mes de mayo

Por su parte, Sanxenxo se coloca en esta ocasión como una de las ciudades con mayor descenso interanual en el mes de mayo, con un dato de -8,0%.

En cuanto al precio por metro cuadrado, se puede ver como 23 municipios, de los 33 analizados, sobrepasan los diez euros por metro cuadrado al mes. Entre ellos, Sanxenxo con 16,59 euros, Ribeira con 15,06, o Boiro con 14,22.

Datos a nivel autonómico

En términos generales el informe señala que el precio de la vivienda en alquiler en Galicia sube un 1,2% en su variación mensual y un 5,4% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en el mes de mayo en 10,74 euros por metro cuadrado al mes.