El BNG llevará a Pleno una moción para fijar como festivos locales el martes de Carnaval y el Día de la Dorna

El grupo municipal del BNG de Ribeira Cedida

El BNG de Ribeira llevará al próximo Pleno una moción para establecer de manera permanente el martes de Carnaval y el 24 de julio, Festividad de la Dorna, como festivos locales, salvo cuando el Día de la Dorna coincida en domingo. La propuesta, tal y como aclaran los nacionalistas, responde tanto al arraigo social y cultural de ambas celebraciones, como a su impacto directo en la actividad económica, después de que el último Pleno sobre este debate eliminara el festivo de la Dorna para incorporar el del Carmen.

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El exalcalde y portavoz del BNG, Luís Pérez Barral, recordó que “o 24 de xullo leva anos solicitándose que sexa sempre local, recoñecendo a importancia da Festa da Dorna como principal expresión da identidade e das festividades de Ribeira”. Sin embargo, en más de una ocasión se optó por el día de la Virgen del Carmen, abriendo debate en la sesión plenaria.

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Para el BNG, mantener el 24 de julio como festivo local por la Dorna permite que todos los vecinos y vecinas participen plenamente en los actos del día grande de la fiesta, "unha celebración declarada de interese turístico, que mobiliza milleiros de persoas e dinamiza a economía local. O lóxico é que a veciñanza poida vivir plenamente o día grande dunha festa que sente como propia", aclara Barral.

Martes de Carnaval

En cuanto al martes de Carnaval, el BNG asegura que fue durante décadas una de las fechas más arraigadas del calendario festivo de Ribeira, hasta que el Partido Popular decidió eliminarlo en algunos años. "Recuperalo significa volver apostar por unha celebración que mobiliza a centos de persoas, dinamiza a hostalaría e devolve ao municipio unha actividade social e económica que nunca se debería ter deixado escapar".

Los festivos locales no dejan de ser una cuestión que genera debate en el municipio y, por ello, los nacionalistas piden "tomar decisións con sentido común" y aclaran que incluyen también en su propuesta una mejor planificación de las fiestas patronales de Santa Uxía.