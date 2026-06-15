Artes celebrará este fin de semana tres días de fiesta y su tradicional sardiñada gratuita 

Presentación de las Festas do Verán de Artes Cedida

Artes convertirá los alrededores del centro recreativo en un auténtico recinto festivo este fin de semana. Serán en total tres días de actividad, donde la tradicional sardiñada prevé reunir, un año más, a cientos de aficionados y comensales.

Así, la programación comenzará el viernes 19 en honor a San Antonio. A primera hora, a las 10:00, habrá alboradas a cargo del grupo de gaitas Os Liantes y, a las 12:00, la misa solemne con procesión. La música volverá por la noche, a partir de las 23:00, con la actuación del grupo Leite con Jalletas y Planet Discomóvil con Mateo Abelleira.

El sábado 20, se rendirá homenaje a la Virgen del Carmen en una jornada que comenzará también con las dianas y alboradas de Os Liantes y continuará con el oficio religioso y la procesión, a las 12:00. La tarde estará dedicada a los más pequeños, a partir de las 17:00, con hinchables y fiesta de la espuma, además del campeonato de chave por parejas, con trofeo para las dos primeras clasificadas. La orquesta La Travesía y Planet Discomóvil con Tito Maverick serán los encargados de poner a bailar al público ya por la noche.

Tradicional sardiñada y churrascada

Finalmente, el domingo 21 y para despedir las fiestas, la jornada estará dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Os Liantes volverán a poner la música durante las primeras horas de la mañana para, después, celebrar la misa y procesión. Al mediodía llegará el momento de uno de los principales atractivos de esta celebración, la tradicional sardiñada y churrascada con cachelos, pan y vino, todo gratuito y amenizado por Os Liantes desde las 13.00. Después de comer, a las 14.30, la gente volverá a disfrutar al ritmo de la música del Grupo Arena.

Tras la presentación del evento, el concejal de Festejos de Ribeira, Fernando Abraldes, destacó la labor de la comisión de fiestas que "fixo un gran traballo para sacar adiante este cartel", sentenció.