La VII Feira do Automóbil cierra hoy sus puertas tras un fin de semana de sinergias en Ribeira

VII Feira do Automóbil en Ribeira Cedida

Ribeira despedirá hoy la VII Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico que promueve la Asociación de Empresarios con la colaboración del Concello de Ribeira, la Xunta de Galicia y otras entidades. El espacio, que estuvo instalado durante todo el fin de semana en la praza de España, celebró este año su sétima edición con un total de diez concesionarios y trece marcas participantes.

Como novedad, la feria contó en esta ocasión con un espacio de food trucks en el que se ofrecieron pinchos elaborados con productos del mar, gracias a la colaboración del restaurante boirense Chicolino.

También tuvo presencia durante el fin de semana el CIFP Coroso, coincidiendo con la conmemoración de su 50 aniversario.

Con esta actividad la Asociación de Empresarios de Ribeira busca fomentar las sinergias entre los distintos sectores de Ribeira, atraer visitantes a la ciudad y reforzar la colaboración entre comercio, restauración y hostelería. La feria ofreció además una amplia variedad de productos, información y actividades formativas con el objetivo de dar a conocer las novedades del sector e impulsar la adopción de los vehículos eléctricos en la comarca.