Ribeira trabaja para elaborar la primera guía de atención a la infancia y la adolescencia

Exterior de la Casa Consistorial ribeirense Cedida

La mesa local de la Infancia y Adolescencia de Ribeira (MIA), coordinada por la concejalía de Servizos Sociais, inicia una campaña de recogida de información para la elaboración de la primera Guía de recursos de atención a la infancia y adolescencia en el municipio.

Será un material gratuito en formato digital, al servicio de la ciudadanía, cuya difusión correrá a cargo del Concello de Ribeira una vez haya sido editado.

Durante la primera fase de recogida de información, las representantes de cada comisión enviarán una invitación de participación a las distintas entidades que atienden a la infancia y adolescencia en el municipio.

Para difundir programas

Aquellas entidades que deseen difundir sus programas a través de la guía tendrán la oportunidad de participar cumplimentando un formulario en línea, que está a disposición de todos los interesados, antes del próximo 5 de julio.

En caso de que alguna entidad que atienda directamente a este colectivo no reciba una invitación electrónica, podrá participar igualmente accediendo al enlace indicado.