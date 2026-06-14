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Ribeira

La última asamblea de peñas dorneiras pone rumbo a la LXXVIII Sinjladura da Dorna

Los integrantes se reunieron por última vez para cerrar asuntos como el Xite Dorneiro o la venta de sudaderas

Fátima Pérez
14/06/2026 20:45
La asamblea de peñas dorneiras en la Casa da Xuventude
La asamblea de peñas dorneiras en la Casa da Xuventude
C. Fernández
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La asamblea de peñas dorneiras se reunió este fin de semana en la Casa da Xuventude de Ribeira, como ya es lo habitual, para celebrar su última asamblea antes de la celebración de la LXXVIII Sinjladura de la Festa da Dorna 2026 del 17 al 24 de julio. Tal y como estaba previsto, se llevaron a debate temas como la elección de la agrupación que se encargará este año del concurso musical Xite Dorneiro, la venta de sudaderas, la ubicación del “asteleiro dorneiro” y la exposición de trofeos.

Así, la peña Xarda Civil resultó ser la más votada por los asistentes a la asamblea para tomar las riendas en el tradicional Xite Dorneiro.

Venta de sudaderas

En cuanto a la venta de las sudaderas oficiales, será el próximo sábado día 20 de junio en el malecón de Ribeira. La venta abrirá a las 11:00 horas para los socios y a las 11:30 horas para el público general. En lo que respecta a los precios, los socios podrán adquirir estas prendas a un precio de 20 euros, mientras que las personas externas lo harán a un precio de 25 euros.

El “asteleiro dorneiro” se mantendrá, como siempre, en la carpa auxiliar de Ribeira y se abrirá hoy, y hasta que finalice  la Dorna, para que las peñas puedan trabajar ahí como lo hacen cada año.

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Finalmente, la exposición de trofeos se inaugurará ya el primer fin de semana de julio en el auditorio de Ribeira, concretamente el sábado día 4 a las 13:00 horas. Así “casi como quen dí, temos casi todo o mes de Dorna”, apunta el presidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna de Ribeira, Álex Nespereira. 

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