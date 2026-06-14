La Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico de Ribeira se consolida como referente de ahorro

El conselleiro de Facenda en la VII Feira do Automóbil de Ribeira | Cedida

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, subrayó que, cerca de 175.000 gallegos ahorraron más de 21,3 millones de euros desde 2024, gracias a las rebajas fiscales puestas en marcha por la Xunta de Galicia para comprar un vehículo de segunda mano. “Un dinero que, en vez de destinarlos a pagar impuestos pudieron emplearlos para otras necesidades de gasto o para ahorro”, aseveró.

Lo hizo durante su visita a la VII Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico que estuvo instalada en el municipio de Ribeira durante todo el fin de semana. Corgos recordó que hace dos años, desde el gobierno autonómico se tomó la decisión de aliviar el coste final de la compra de vehículos de segunda mano, “que es donde tenemos competencia”, detalló, refiriéndose a la rebaja en más de la mitad del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, pasando del 8% al 3%.

Un ahorro de 900 euros

De este modo, una persona que compre un vehículo de segunda mano en Galicia por, por ejemplo, 18.000 euros, pasará de pagar 1.440 euros de ITP a abonar 540, con un ahorro de 900 euros. Una medida que sitúa a Galicia como la comunidad con una tributación más baja de toda España en este campo.

El conselleiro de Facenda e Administración Pública destacó también que para incentivar la compra de vehículos más respetuosos con el medio ambiente, la Xunta decidió eliminar este impuesto para los de cero emisiones y para las bicicletas, bicicletas con pedales asistido y vehículos de movilidad personal.