Piden seis y cuatro años de prisión  para dos acusados por tráfico de drogas en Ribeira

Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La Fiscalía pide seis y cuatro años de prisión, así como una multa de 300.000 euros, con 3.000 días de responsabilidad en caso de impago, para dos acusados por un delito de tráfico de drogas en Ribeira tras incautar más de un kilo de cocaína, casi siete gramos de heroína y más de 31.000 euros en efectivo durante el registro de sus viviendas. En total, la Policía Nacional cifró el valor total de las sustancias intervenidas en unos 147.303,45 euros.

Tal y como recoge la documentación, uno de los acusados ya había sido condenado por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Santiago por este mismo delito en dos ocasiones, en 2023 y en 2022, motivo por el cual se agrava su condena con respecto a la del otro acusado para el que solo constan antecedentes penales no computables.

La Fiscalía apunta a que ambos acusados eran compañeros de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes y que empleaban ambos domicilios -los registrados por la Policía Nacional- para el almacenamiento, adulteración y distribución de drogas.