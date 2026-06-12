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Diario de Arousa

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Ribeira

Un total de quince ribeirenses producen el cortometraje 'Herdanzas cruzadas'

La iniciativa contó con la colaboración del cineasta ganador de dos Premios Goya, Manolo Gómez

Redacción
12/06/2026 12:29
Los promotores de la pieza audiovisual durante su estreno en el auditorio municipal
Los promotores de la pieza audiovisual durante su estreno en el auditorio municipal
Cedida
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Un total de quince vecinos de Ribeira, participantes en las acciones del Servicio de Normalización Lingüística del Concello, crearon y produjeron el cortometraje 'Herdanzas cruzadas', que estrenaron el pasado jueves en el auditorio municipal. 

José Luis Fernández, Mª Carmen González, Pura Sampedro, José Carlos Matilla, Rosa Mª Cañada, Teresa Alcalde, Elena Romero, Francisca Sanlés, Mª Zoila Rivas, Esther C. Diz, Mª Teresa Leis, Sonia Leborán, José Manuel Reiriz, Thalía Abuin y Francisco Sánchez son los vecinos y vecinas que promovieron esta iniciativa audiovisual con la colaboración especial de Manolo Gómez, cineasta ganador de dos Premios Goya con las películas de animación 'Soño dunha noite de San Xoán' y 'O bosque animado'. 

La concejala de Educación y Promoción de la Lengua, Nucha Brión, asistió a la proyección y destacó el trabajo de este grupo de vecinos que "a raíz da súa participación nas distintas accións municipais de carácter cultural e que tamén se lanzan desde o Servizo de Normalización Lingüística, decidiron crear esta curtametraxe no seu tempo de lecer. O audiovisual tamén e unha boa ferramenta para seguir aprendendo en tódalas idades, así como promover o uso da lingua galega". 

La pieza, de 30 minutos de duración, plasma como la muerte real de un hombre ya velado por error desencadena en una villa gallega una farsa oscura donde el luto deja al descubierto la ambición, la corrupción y una verdad imposible de esconder.

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